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Що буде, якщо цілий рік не купувати нового одягу: стиліст провела неймовірний експеримент

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Понеділок 24 липня 2023 20:52
Що буде, якщо цілий рік не купувати нового одягу: стиліст провела неймовірний експеримент Що буде, якщо рік не купуватиме собі новий одяг (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Фешн-експерти в останні роки все наполегливіше пропонують йти у бік усвідомленого вживання та повільної моди. Тобто - припинити використовувати покупку одягу заради трендів та миттєвих бажань. Британський стиліст Лорен Браво вирішила провести експеримент і спробувала - що буде, якщо не купувати собі цілий рік обновки.

Що вийшло з її експерименту – читайте у матеріалі Styler нижче.

Одяг став моїм коханням

За словами Лорен, одяг був її великим коханням багато років. Вона чверть свого життя працювала і продовжує працювати зараз у фешн-індустрії. Браво веде колонки у глянсових журналах на тему моди, дає поради як стиліст і часто буває у магазинах одягу.

Якоїсь миті вона зрозуміла, що стала заглядати в бутіки не лише з робочих питань, а й просто так - особисто для себе.

Вона зізналася, що зрозуміла, що щось уже давно не так, коли вкотре завмерла біля величезної шафи з одягом з думками про те, що їй нема чого надіти. Потім вона почала ловити себе на тому, що купує одяг, коли у неї стрес і коли хочеться підняти собі настрій.

І за словами стиліста, купівля одягу для підняття настрою – не найгірша ідея. Але рівно доти, доки це не перетворюється на шкідливу звичку і не б'є по фінансах.

"Протягом багатьох років одяг був моєю "комфортною ковдрою" і підвищував упевненість у собі. Це було хобі, змагальним видом спорту та способом спілкування з людьми", - зізнається Браво.

Вона додає, що покупки згодом стали новим способом "заїсти" стрес, відволікти себе від життєвих проблем.

12 місяців без покупок

Напередодні Нового року Лорен пообіцяла собі, що у найближчі 12 місяців вона не купуватиме нового одягу.

"Я не перестала робити покупки повністю, зізнаюся чесно. Зрідка я поповнювала гардероб знахідками з вінтажних магазинів, які після зйомок просто не могла відірвати від свого серця. Але ці покупки я не розглядала як погану звичку Ціллю експерименту була боротьба зі швидкою модою", - підкреслює стилістка.

Вона зробила для себе багато цікавих відкриттів та визнає, що навчилася поєднувати між собою зовсім неймовірні речі. У її шафі виявилося багато одягу, який їй подобається і найважливіше – вона зрозуміла, що купівля нових речей зовсім не допомагає при стресі.

Що буде, якщо цілий рік не купувати нового одягу: стиліст провела неймовірний експериментЩо буде, якщо цілий рік не купувати нового одягу: стиліст провела неймовірний експериментЩо буде, якщо цілий рік не купувати нового одягу: стиліст провела неймовірний експериментЩо буде, якщо цілий рік не купувати нового одягу: стиліст провела неймовірний експеримент

Стиліст Лорен Браво (фото: instagram.com/laurenbravo)

Головні висновки Лорен Браво

  • Я позбулася страху перед примірочними. Тільки коли я кинула ходити магазинами, я зрозуміла, скільки ненависті до себе ховається за цими фіранками. Коли блискавка не застібалася або вбрання, яке виглядало шикарно на манекені, здавалося на мені дивним і незграбним — я почувала себе погано. І ось перший плюс шопінг-детоксу - стрес у примірочних тебе більше не стосується.
  • Я навчилася багатошаровості. Якщо раніше я використовувала її просто як прийом, то тепер почала експлуатувати мало не щодня. І образи від цього лише виграли. Приталені водолазки під літні комбінезони, сорочки під светри з короткими рукавами, джемпери поверх суконь - зручно.
  • Ділитись і позичати у друзів - це секретна зброя, якою більшість з нас майже не користується. Ми почали частіше обмінюватися одягом, і це, скажу я вам, дуже весело.
  • Я перестала морочити голову, стоячи біля шафи. Повторення вдалих комбінацій розвантажує думки, ти знаєш, що виглядаєш добре і небанально. Адже ти не просто купила новий однотипний светр, а склала незвичайне комбо зі старим.
  • Більше не лікую нерви онлайн-шопінгом перед сном. Коли руки тягнуться до смартфона, я починаю думати: від чого біжу, що змушує мене нервувати? І виявляється, що нова сумочка не так вже мені й потрібна, і справа просто у важкому дні.

Лорен зазначає, що її експеримент не знайшов повністю щасливого фіналу, але чітко показав, що від забігів по магазинах та швидкої моди справді можна відмовитися.

Такі експерименти – відмінний крок до більш усвідомленого ставлення до свого гардеробу, хороша перевірка на шкідливі звички – відмовившись від хвилинного пориву купити новий одяг, людина швидше починає усвідомлювати, чи потрібна їй обновка для освіження образу або для того, щоб заглушити проблему.

Що буде, якщо цілий рік не купувати нового одягу: стиліст провела неймовірний експериментЩо буде, якщо цілий рік не купувати нового одягу: стиліст провела неймовірний експериментЩо буде, якщо цілий рік не купувати нового одягу: стиліст провела неймовірний експеримент

Стиліст Лорен Браво (фото: instagram.com/laurenbravo)

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