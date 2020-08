В Бейруте произошло два мощных взрыва: ударная волна разрушила полгорода

Взрыв в Бейруте (скрин с видео news.sky.com)

В Бейруте взрывная волна повредила несколько десятков домов

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте произошло два мощных взрыва. При этом взрывная волна забрала жизни минимум 10 человек, еще сотни людей получили ранения. В городе также разрушены здания.

По предварительным данным, взрыв произошел в городском порту на складе с пиротехникой. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что разрушена половина города и сравнил взрывы с ядерными ударами в Хиросиме и Нагасаки.

Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago

pic.twitter.com/Lt1kahDXEt — Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Два взрыва произошло в течение 15 минут. При этом первый взрыв был не очень сильный, а второй был уже очень мощным. От него разрушилось стоящее рядом многоэтажное здание, а также ближайшие постройки. Кроме того, разрушенные здания и транспорт были в радиусе нескольких километров.

Взрыв в Бейруте (фото: Twitter)

Также сообщается, что волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра, который находится в 250 километрах от места инцидента. На месте трагедии работают более 30 команд Красного Креста и задействована ливанская армия.

Взрыв в Бейруте (фото: Twitter)

Много людей получили осколочные ранения. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан поручил всем больницам Бейрута без отлагательств принимать пострадавших от взрыва.

Harrowing scenes from Beirut where a large blast at the Port has ravaged the capital pic.twitter.com/ufxmkjCyzC — Hashem Osseiran (@HashemOsseiran) August 4, 2020

Взрыв в Бейруте (видео: YouTube)

Взрыв в Бейруте (фото: alarabiya.net)

Глава ливанского Красного креста заявил о том, что многие раненые заперты в своих квартирах. Завтра в Ливане объявлен траур.

Напомним, в Чернигове мощный взрыв сравнял с землей трехэтажный дом.