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В Бейруте произошло два мощных взрыва: ударная волна разрушила полгорода

Бейрут, Вторник 04 августа 2020 22:00
В Бейруте произошло два мощных взрыва: ударная волна разрушила полгорода
Взрыв в Бейруте (скрин с видео news.sky.com)
Автор: Роман Мирончук

В Бейруте взрывная волна повредила несколько десятков домов

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте произошло два мощных взрыва. При этом взрывная волна забрала жизни минимум 10 человек, еще сотни людей получили ранения. В городе также разрушены здания.

По предварительным данным, взрыв произошел в городском порту на складе с пиротехникой. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что разрушена половина города и сравнил взрывы с ядерными ударами в Хиросиме и Нагасаки.

Два взрыва произошло в течение 15 минут. При этом первый взрыв был не очень сильный, а второй был уже очень мощным. От него разрушилось стоящее рядом многоэтажное здание, а также ближайшие постройки. Кроме того, разрушенные здания и транспорт были в радиусе нескольких километров.

В Бейруте произошло два мощных взрыва: ударная волна разрушила полгородаВ Бейруте произошло два мощных взрыва: ударная волна разрушила полгородаВ Бейруте произошло два мощных взрыва: ударная волна разрушила полгорода

Взрыв в Бейруте (фото: Twitter)

Также сообщается, что волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра, который находится в 250 километрах от места инцидента. На месте трагедии работают более 30 команд Красного Креста и задействована ливанская армия.

В Бейруте произошло два мощных взрыва: ударная волна разрушила полгородаВ Бейруте произошло два мощных взрыва: ударная волна разрушила полгорода

В Бейруте произошло два мощных взрыва: ударная волна разрушила полгорода

Взрыв в Бейруте (фото: Twitter)

Много людей получили осколочные ранения. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан поручил всем больницам Бейрута без отлагательств принимать пострадавших от взрыва.

Взрыв в Бейруте (видео: YouTube)

В Бейруте произошло два мощных взрыва: ударная волна разрушила полгорода

Взрыв в Бейруте (фото: alarabiya.net)

Глава ливанского Красного креста заявил о том, что многие раненые заперты в своих квартирах. Завтра в Ливане объявлен траур.

Напомним, в Чернигове мощный взрыв сравнял с землей трехэтажный дом.

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