У Бейруті відбулося два потужних вибухи: ударна хвиля зруйнувала півміста

Вибух у Бейруті (скрін з відео news.sky.com)

У Бейруті вибухова хвиля пошкодила кілька десятків будинків

У вівторок, 4 серпня, в столиці Лівану Бейруті сталося два потужних вибухи. При цьому вибухова хвиля забрала життя щонайменше 10 осіб, ще сотні людей отримали поранення. У місті також зруйновані будівлі.

За попередніми даними, вибух стався у міському порту на складі з піротехнікою. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що зруйнована половина міста і порівняв вибухи з ядерними ударами в Хіросімі і Нагасакі.

Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago

pic.twitter.com/Lt1kahDXEt — Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Два вибухи відбулося протягом 15 хвилин. При цьому перший вибух був не дуже сильний, а другий був дуже потужним. Від нього зруйнувався багатоповерховий будинок, який стояв поруч, а також найближчі будівлі. Крім того, зруйновані будівлі і транспорт були в радіусі декількох кілометрів.

Вибух у Бейруті (фото: Twitter)

Також повідомляється, що хвиля від вибуху в Бейруті дійшла до Кіпру, який знаходиться в 250 кілометрах від місця інциденту. На місці трагедії працюють понад 30 команд Червоного Хреста і задіяна ліванська армія.

Вибух у Бейруті (фото: Twitter)

Багато людей отримали осколкові поранення. Міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан доручив всім лікарням Бейрута без зволікань приймати постраждалих від вибуху.

Harrowing scenes from Beirut where a large blast at the Port has ravaged the capital pic.twitter.com/ufxmkjCyzC — Hashem Osseiran (@HashemOsseiran) August 4, 2020

Вибух у Бейруті (відео: YouTube)

Вибух в Бейруті (фото: alarabiya.net)

Глава ліванського Червоного хреста заявив про те, що багато поранених замкнені у своїх квартирах. Завтра в Лівані оголошено траур.

