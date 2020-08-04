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В Чернигове мощный взрыв сравнял с землей трехэтажный дом: видео с моментом ЧП

Чернигов, Вторник 04 августа 2020 15:37
В Чернигове мощный взрыв сравнял с землей трехэтажный дом: видео с моментом ЧП
В Чернигове прогремел мощный взрыв (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Чернигове трехэтажное здание рухнуло после взрыва

В Чернигове мощный взрыв сравнял с землей трехэтажное здание. Обрушение случилось в результате пожара, который вспыхнул утром 3 августа. Когда же огонь добрался к расположенному в здании баллону, оно взорвалось. В сети появилось видео с моментом разрушения.

К счастью, из-за масштабного пожара и взрыва никто не пострадал. Так как ЧП случилось в складских помещениях по улице Мазепы, 62-В.

На момент прибытия пожарных горел около 400 м² на первом этаже трехэтажного здания, где хранились деревянные поддоны, упаковка и горюче-смазочные материалы, пишет Чeline.

В Чернигове мощный взрыв сравнял с землей трехэтажный дом: видео с моментом ЧПВ Чернигове мощный взрыв сравнял с землей трехэтажный дом: видео с моментом ЧПВ Чернигове мощный взрыв сравнял с землей трехэтажный дом: видео с моментом ЧПВ Чернигове мощный взрыв сравнял с землей трехэтажный дом: видео с моментом ЧП

Пожар и взрыв в Чернигове (фото: val.ua)

Сообщение о пожаре поступило на "горячую" линию ГСЧС около 10 утра. Взрыв случился в райне третьего этажа в полдень и тогда площадь возгорания резко увеличилась до 2400 м²

К тушению были привлечены 57 спасателей и 12 единиц техники. Силами пожарных возгорание было ликвидировано уже к шести вечера.

В сети появилось также видео с моментом взрыва трехэтажного здания.

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Опубліковано Workhard_Чернигов Понеділок, 3 серпня 2020 р.

В Чернигове взрыв разрушил трехэтажное здание (видео: facebook.com/workhard.chernigov)

Ранее мы писали, что под Киевом рухнул дом, и под завалами оказались люди.

Также сообщалось, что в Одессе обрушился жилой дом, из-под завалов вывели 25 человек.

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