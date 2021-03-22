Филимонов, Кравченко и Ратушный: стало известно, кто координировал погром на Банковой

Координаторами акций в поддержку Сергея Стерненко на Банковой, которые затем переросли в погромы, были несколько известных профессиональных "активистов".

Об этом сообщает "Главное" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В частности, речь идет о Сергее Филимонове, Назарии Кравченко, Романе Ратушном и Николае Виговском.

Роман Ратушный - "активист", известный стычками из-за застроек в Киеве. Утверждают, что именно он рисовал свастику на стенах Офиса президента.

Сергей Филимонов – 26-летний бывший руководитель киевской ячейки "Гражданского Корпуса "Азов", бывший руководитель киевского "Нацкорпуса", футбольный фанат, представитель движения "Гонор". Проходил обвиняемым из-за столкновений во время споров в связи с киевскими застройками. По одному из дел в 2018 году находился под домашним арестом. Националист, известный как Сын Перуна. В последние годы с "Азовом" и "Нацкорпусом" разошелся.

Сам Филимонов уже прокомментировал события субботы под ОП, в которых принимал лично участие. Он провел параллели с нападением майдановцев на силовиков на Банковой 1 декабря 2013 года.

"Напомните, как во время Майдана назывались те люди, которые кричали нам провокаторы? Потому что сейчас что-то снова повсплывали. А кое-кто переобулся", - написал Филимонов в Facebook.

Назарий Кравченко - бывший "азовец", который сегодня возглавляет общественную организацию "Речовий доказ" и является одним из руководителей киевских футбольных ультрас. Его также связывали с СБУ и Администрацией президента Петра Порошенко.

Одно время был правой рукой Андрея Билецкого в "Гражданском корпусе". Но также затем от него ушел.

Отметим, что Кравченко с Филимоновым в 2019 году пикетировали, как они заявляли, дом юриста Андрея Портнова в Австрии до его возвращения в Украину

Николай Виговский - "профессиональный" активист, регулярно участвующий в столичных митингах. Задерживался из-за стычек под судом во время судебных процессов над Стерненко. Был кандидатом в нардепы под номером 64 от "Голоса".