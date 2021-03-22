Хто намалював свастику на ОП: стали відомі координатори погрому на Банковій

Координаторами акцій в підтримку Сергія Стерненка на Банковій, які потім переросли в погроми, були кілька відомих професійних "активістів".

Про це повідомила "Страна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зокрема, мова йде про Сергія Філімонова, Назарія Кравченка, Романа Ратушного та Миколу Виговського.

Роман Ратушний - "активіст", відомий сутичками через забудови у Києві. Стверджують, що саме він намалював свастику на стінах Офісу президента, пише "Главное".

Сергій Філімонов – 26-річний колишній керівник київського осередку "Громадянського Корпусу "Азов", колишній керівник київського "Нацкорпусу", футбольний фанат, представник руху "Гонор". Проходив обвинуваченим через зіткнень під час спорів у зв'язку з київськими забудовами. По одній зі справ у 2018 році перебував під домашнім арештом. Націоналіст, відомий як Син Перуна. В останні роки з "Азовом" і "Нацкорпусом" розійшовся.

Сам Філімонов вже прокоментував події суботи під ОП, в яких брав особисто участь. Він провів паралелі з нападом майданівців на силовиків на Банковій 1 грудня 2013 року.

"Нагадайте, як під час Майдану називалися ті люди, які кричали нам провокатори? Тому що зараз щось знову спливли. А дехто перевзувся", - написав Філімонов у Facebook.

Назарій Кравченко - колишній "азовець", який сьогодні очолює громадську організацію "Речовий доказ" і є одним з керівників київських футбольних ультрас. Його також пов'язували з СБУ і Адміністрацією президента Петра Порошенка.

Свого часу був правою рукою Андрія Білецького в "Цивільному корпусі". Але також потім від нього пішов.

Зазначимо, що Кравченко з Філімоновим у 2019 році пікетували, як вони заявляли, будинок юриста Андрія Портнова в Австрії до його повернення в Україну.

Микола Виговський - "професійний" активіст, який регулярно бере участь у столичних мітингах. Затримувався через сутичок під судом під час судових процесів над Стерненком. Був кандидатом у нардепи під номером 64 від "Голосу".