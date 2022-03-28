Бесполезная валюта? Эксперты рассказали, что будет с Биткоином в ближайшее время

Что будет с Биткоином в 2022 году?

В 2021-м цена Биткоина резко поднялась, а в ноябре того же года установила новую самую высокую цену за всю историю, превысив 68 тысяч долларов. Хотя еще летом криптовалюта упала до менее чем 30 тысяч.

Из-за этого большинство экспертов рекомендуют держать инвестиции в криптовалюте не более, чем 5% вашего портфеля.

Насколько же высоко может подняться Биткоин в ближайшее время?

Многие эксперты утверждают, что вопрос лишь в том, когда курс Биткоина достигнет 100 тысяч долларов, а не если.

По словам автора книги "Инвестиции в криптовалюты для чайников" Кианы Даниал, прошлое Биткоина может дать определенные подсказки относительно того, чего от него ожидать.

Так, с 2011 года произошло немало огромных скачков, за которыми следовал откат стоимости этой криптовалюты.

"Я ожидаю от Биткоина краткосрочной волатильности и долгосрочного роста", - сказала эксперт.

Что будет с криптовалютами в целом?

"Мы можем только предположить, какую ценность может иметь криптовалюта для инвесторов в ближайшие месяцы и годы, но реальность такова, что это все еще новая спекулятивная инвестиция, без большой истории. Что бы ни говорил кто-либо из экспертов - никто на самом деле не знает, какое будущее ждет криптовалюты", - пишут журналисты.

Поэтому специалисты советуют "инвестировать только то, что вы готовы потерять", и при этом "соблюдать более обычные инвестиции для долгосрочного роста богатства".

"Если бы вы однажды утром проснулись и обнаружили, что криптовалюта запрещена развитыми странами, и она стала бесполезной, вы бы были в порядке?" - говорит финансовый эксперт Фредерик Стенилд.

Поэтому аналитики настойчиво просят: никогда не ставьте криптоинвестиции выше любых других, в частности, "не рассчитывайте на Биткоин в качестве сбережений на пенсию или погашения долгов с высокими процентами".

Добавим, что по состоянию на 28 марта стоимость Биткоина достигает чуть более 47 тысяч долларов (или 1,4 миллиона гривен).