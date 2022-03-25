Помощь по программе "еПоддержка" получили уже более полумиллиона украинцев, - Минфин

Выплаты по 6 500 гривен по программе "еПоддержка", предназначенные наемным работникам и ФОПам из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия, уже смогли получить более 500 тысяч украинцев. Такое данные озвучил министр финансов Сергей Марченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение чиновника.

Он обратил внимание, что сейчас в условиях войны особое внимание государства уделено поддержке тех, кто "из-за варварской войны потерял работу или был вынужден покинуть дома".

"Уже начались выплаты 6500 гривен в рамках программы "еПоддержка". Выплаты получили уже более 500 тысяч украинцев", - сказал министр.

Марченко добавил, что в настоящее время проводятся все выплаты пенсий, зарплат, пособий, и подчеркнул - "граждане и дальше будут их получать".

Так, все органы исполнительной власти, подчиненные Минфину, продолжают выполнять свои функции в режиме военного положения, добавил чиновник.

Видео: глава Минфина Сергей Марченко рассказал о выплатах и финподдержке граждан в условиях военного времени