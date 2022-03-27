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Ушедшие с рынка России корпорации получат в Украине специальную награду, - Ермак

Новина українською →
Воскресенье 27 марта 2022 23:47
Ушедшие с рынка России корпорации получат в Украине специальную награду, - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Офис президента Украины будет отмечать специальной наградой международные корпорации, которые быстро и полностью ушли с рынка России из-за агрессии против нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Как рассказал руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, это спецнаграда "Отличие мира".

"С огромной благодарностью от украинского народа в этот переломный момент нашей истории. Они заслуживают уважения украинцев и людей всего мира. Ведь безразличие и молчание - это соучастие", - подчеркнул чиновник.

Ермак отметил, что Украина продолжает активно вести работу с мировыми брендами, чтобы они покидали российский рынок.

"Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей", - сказал он.

Ранее в материале РБК-Украина мы рассказывали о бойкоте торговли с Россией, что Украина покупала у агрессора и где искать замену.

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