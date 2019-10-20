Бесплатные "евробляхи": украинцев удивили невиданной щедростью

На данный момент перед властью стоит непростая задача - навести порядок с тысячами нерастаможенных авто. И пока постепенно решаются проблемы, конфискованные авто отдают за бесценок. Об этом передает "112 Украина".

"Таможня задерживает их за нарушение, потом идет в суд, который выносит решение о конфискации автомобиля в пользу государства. После этого авто попадает к нам на торги. Если в стране начнется масштабная кампания по конфискации автомобилей с еврономерами за нарушения таможенного режима, мы готовы к увеличению нагрузки и организации массовых продаж", - говорит эксперт.

Растаможка "евроблях" (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Он отметил, что практика безвозмездной передачи автомобиля другому владельцу уже используется полным ходом. Зачастую автомобили передают медицинским, социальным, а также военным учреждениям, которые по закону имеют на это право.

"Наши военные часто испытывают нехватку транспортных средств. Часто техники требуют военные части, которые находятся “на передке”, в районе активных боевых действий, причем военные принимают автомобили в любом состоянии, сами их ремонтируют", - добавил специалист.

Напомним, что с 24 мая владельцы авто с иностранной регистрацией, которые вовремя не осуществили их таможенное оформление, будут платить огромные штрафы в размере от 170 тыс. гривен.