Безкоштовні "євробляхи": українців здивували небаченою щедрістю

На даний момент перед владою стоїть непросте завдання - навести порядок із тисячами нерозмитнених авто. І поки поступово вирішуються проблеми, конфісковані авто віддають за безцінь. Про це передає "112 Україна".

"Митниця затримує їх за порушення, потім йде в суд, який виносить рішення про конфіскацію автомобіля на користь держави. Після цього авто потрапляє до нас на торги. Якщо в країні почнеться масштабна кампанія конфіскації автомобілів з єврономерами за порушення митного режиму, ми готові до збільшення навантаження і організації масових продажів", - говорить експерт.

Розмитнення "евроблях" (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Він зазначив, що практика безкоштовної передачі іншому власнику автомобіля вже використовується повним ходом. Найчастіше автомобілі передають медичним, соціальним, а також військовим установам, які за законом мають на це право.

"Наші військові часто відчувають брак транспортних засобів. Часто техніки вимагають військові частини, які знаходяться "на передку", в районі активних бойових дій, причому військові беруть автомобілі в будь-якому стані, самі їх ремонтують", - додав фахівець.

Нагадаємо, що з 24 травня власники авто з іноземною реєстрацією, які вчасно не здійснили їх митне оформлення, будуть платити величезні штрафи в розмірі від 170 тис. гривень.