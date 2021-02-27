Бесплатные анализы в Украине: какие из них входят в обязательный пакет услуг

Отдельного пакета с анализами нет, но большинство из них входят в другие пакеты медицинских гарантий. Например, в пакет бесплатной первичной медицинской помощи или в пакет амбулаторной помощи.

Каждый пациент, который заключил договор с семейным врачом, имеет право на бесплатный, гарантированный государством, список медицинских услуг в первичной цепочке. Список всех услуг, которые входят в пакет первичной медицинской помощи, четко установлены и утверждены приказом Минздрава №504.

Какие анализы в Украине можно сделать бесплатно:

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

Общий анализ мочи

Общий анализ на холестерин

Анализ на глюкозу в крови

Тест на беременность

Тест на тропинин

Тест на Вич-инфекцию

Тест на вирусные гепатиты

Тест на обнаружение антигена SARS-CoV-2

Чтобы сделать эти анализы, пациенту достаточно обратиться к своему семейному врачу и получить направление в лабораторию.