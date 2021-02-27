Бесплатные анализы в Украине: какие из них входят в обязательный пакет услуг

В Украине можно получить бесплатно медицинские услуги, которые входят в Программу медицинских гарантий. В эту программу входят анализы, которые в поликлиниках и лабораторных центрах делают исключительно по электронному направлению семейного врача и бесплатно.
Какие именно анализы делают в Украине бесплатно, перечислили на Урядовом портале.
Отдельного пакета с анализами нет, но большинство из них входят в другие пакеты медицинских гарантий. Например, в пакет бесплатной первичной медицинской помощи или в пакет амбулаторной помощи.
Каждый пациент, который заключил договор с семейным врачом, имеет право на бесплатный, гарантированный государством, список медицинских услуг в первичной цепочке. Список всех услуг, которые входят в пакет первичной медицинской помощи, четко установлены и утверждены приказом Минздрава №504.
Какие анализы в Украине можно сделать бесплатно:
Чтобы сделать эти анализы, пациенту достаточно обратиться к своему семейному врачу и получить направление в лабораторию.
Напомним, ранее мы писали о том, что Минздрав опубликовал интерактивную карту мест, где можно бесплатно сдать тест на COVID-19.
А также рассказывали о том, что обследование сердца в Украине можно сделать бесплатно – что доступно.