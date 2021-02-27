Безплатні аналізи в Україні: які з них входять в обов'язковий пакет послуг

В Україні можна безплатно отримати медичні послуги, які входять в Програму медичних гарантій. У цю програму входять аналізи, які в поліклініках і лабораторних центрах роблять виключно за електронним направленням сімейного лікаря і безплатно.
Які саме аналізи роблять в Україні безплатно, перерахували на Урядовому порталі.
Окремого пакета з аналізами немає, але більшість з них входять в інші пакети медичних гарантій. Наприклад, в пакет безоплатної первинної медичної допомоги або в пакет амбулаторної допомоги.
Кожен пацієнт, який уклав договір з сімейним лікарем, має право на безплатний, гарантований державою, список медичних послуг первинної ланки. Список всіх послуг, які входять у пакет первинної медичної допомоги, чітко встановлені та затверджені наказом МОЗ №504.
Які аналізи в Україні можна зробити безплатно:
Щоб зробити ці аналізи, пацієнту достатньо звернутися до свого сімейного лікаря та отримати направлення в лабораторію
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що МОЗ опублікував інтерактивну карту місць, де можна безплатно здати тест на COVID-19.
А також розповідали про те, що обстеження серця в Україні можна зробити безплатно – що доступно.