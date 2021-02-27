Безплатні аналізи в Україні: які з них входять в обов'язковий пакет послуг

Окремого пакета з аналізами немає, але більшість з них входять в інші пакети медичних гарантій. Наприклад, в пакет безоплатної первинної медичної допомоги або в пакет амбулаторної допомоги.

Кожен пацієнт, який уклав договір з сімейним лікарем, має право на безплатний, гарантований державою, список медичних послуг первинної ланки. Список всіх послуг, які входять у пакет первинної медичної допомоги, чітко встановлені та затверджені наказом МОЗ №504.

Які аналізи в Україні можна зробити безплатно:

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

Загальний аналіз сечі

Загальний аналіз на холестерин

Аналіз на глюкозу в крові

Тест на вагітність

Тест на тропінін

Тест на ВІЛ-інфекцію

Тест на вірусні гепатити

Тест на виявлення антигену SARS-CoV-2

Щоб зробити ці аналізи, пацієнту достатньо звернутися до свого сімейного лікаря та отримати направлення в лабораторію