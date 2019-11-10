Беспилотники, БМП и грузовики: новые детали разведения войск на Донбассе (видео)

Разведение войск на Донбассе привлекло к зоне действия операции Объединенных сил множество международных наблюдателей и журналистов. 9 ноября были замечены сигнальные ракеты, белые бронеавтомобили ОБСЕ и беспилотники, БМП и грузовики. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

На месте присутствовало множество белых бронеавтомобилей ОБСЕ и беспилотников, которые кружили над головами военных и журналистов. Командир бригады ВСУ заявил, что лично выходил на передовые позиции и наблюдал "белый сигнал" с оккупированной территории.

По данным информационного агентства, около 12:00 возле села Богдановка, Донецкой области, в небо взлетела белая сигнальная ракета. Она служила извещением о готовности украинских войск начать отход с передовых позиций. По словам разведчиков, такая же ракета ранее была выпущена со стороны боевиков.

В 12:15 в небе появилась вторая, зеленая ракета, сообщающая о начале движения от передовой в тыл на один километр. Вскоре после этого на горизонте появились БМП и грузовики.

Военнослужащие отступили не в чистое поле, сообщает агентство. По словам генералов, так уже отводили подразделения в 2016-м, во время первой попытки разведения. А теперь качественно подготовить для обороны бывшие окопы позволила еще и необычно теплая и сухая погода, как для ноября.

"Все было подготовлено заранее: окопы, блиндажи, места для отдыха", - говорит заместитель командующего ООС Богдан Бондарь.

Разведение войск на Донбассе (видео: youtube.com)

Напомним, что на Донбассе сегодня сохраняется режим тишины.