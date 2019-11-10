На Донбассе сегодня сохраняется режим тишины

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Потерь среди украинских военных нет

С начала воскресенья, 10 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано ни единого нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:30 российско-оккупационные войска не совершили ни единого обстрела позиций подразделений Объединенных сил на Донбассе. Потери среди украинский военнослужащих на Донбассе не зафиксированы.

Напомним, в субботу, 9 ноября, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. В результате вражеского обстрела был ранен один военный из состава Объединенных сил. Оккупанты били из минометов 120-го и 82-го калибров.

Также РБК-Украина писало, что в начале ноября подразделения незаконных вооруженных формирований РФ потеряли 30 человек. В частности, украинские военные в ноябре ликвидировали 11 боевиков. В штабе подчеркнули, что украинские военными дают адекватный ответ на провокации оккупационных сил.

Кроме того, вчера, 9 ноября, начался практический этап разведения сил и средств на участке №3 в районе населенного пункта Петровское. После подтверждения готовности, стороны начали процесс отхождения с предыдущих позиций.