"Стрічка часу" на Берлінале: вийшов трейлер довгоочікуваного українського фільму
20 лютого відбудеться світова прем’єра фільму Катерини Горностай “Стрічка часу” про українські школи в часи повномасштабної війни - стрічки, яка представить нашу країну в основному конкурсі Берлінського кінофестивалю.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує подивитися перший трейлер довгоочікуваного фільму.
Про що фільм “Стрічка часу"
Документальна картина “Стрічка часу" розповідає про вчителів та учнів, які під час військових дій продовжують навчати та навчатися, зокрема на деокупованих і прифронтових територіях.
Фільм знятий без закадрового голосу, інтерв'ю та реконструкцій, фільм пропонує глибокий погляд на боротьбу українського народу за збереження освіти, за своє існування та ідентичність. Він показує, як війна в Україні впливає на повсякденне життя учнів і вчителів, та виклики, пов'язані з намаганням зберегти освіту і відчуття нормального життя в умовах постійної небезпеки.
Зазначимо, що ідею фільму про освіту в часи війни запропонувала громадська спілка “Освіторія".
Раніше було презентовано також офіційний постер фільму. Його спеціально створила харківська художня студія для дітей Aza Nizi Maza. Автором зображення став 11-річний Лев Давидченко, дизайнеркою - Даша Подольцева.Постер фільму “Стрічка часу”
Що відомо про показ фільму на Берлінале-2025
“Стрічка часу” увійшов до основної конкурсної програми 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Це перший з 1997 року фільм української режисерки, що потрапив до основного конкурсу. Востаннє це був фільм Кіри Муратової “Три історії”.Кадр з фільму "Стрічка часу"
Стрічка буде змагатись за головний приз - “Золотого ведмедя”. Крім того, фільм Горностай претендує на Documentary Award Берлінського кінофестивалю. В цій категорії представлено ще 15 документальних фільмів з різних програм кінофестивалю.Кадр з фільму "Стрічка часу"
Берлінський Міжнародний кінофестиваль стартував 13 лютого і триватиме до 23 лютого, а днем раніше стануть відомі імена переможців.