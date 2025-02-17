"Стрічка часу" на Берлінале: вийшов трейлер довгоочікуваного українського фільму

20 лютого відбудеться світова прем’єра фільму Катерини Горностай “Стрічка часу” про українські школи в часи повномасштабної війни - стрічки, яка представить нашу країну в основному конкурсі Берлінського кінофестивалю .

Про що фільм “Стрічка часу"

Документальна картина “Стрічка часу" розповідає про вчителів та учнів, які під час військових дій продовжують навчати та навчатися, зокрема на деокупованих і прифронтових територіях.

Фільм знятий без закадрового голосу, інтерв'ю та реконструкцій, фільм пропонує глибокий погляд на боротьбу українського народу за збереження освіти, за своє існування та ідентичність. Він показує, як війна в Україні впливає на повсякденне життя учнів і вчителів, та виклики, пов'язані з намаганням зберегти освіту і відчуття нормального життя в умовах постійної небезпеки.

Зазначимо, що ідею фільму про освіту в часи війни запропонувала громадська спілка “Освіторія".

Раніше було презентовано також офіційний постер фільму. Його спеціально створила харківська художня студія для дітей Aza Nizi Maza. Автором зображення став 11-річний Лев Давидченко, дизайнеркою - Даша Подольцева. Постер фільму “Стрічка часу”

Що відомо про показ фільму на Берлінале-2025

“Стрічка часу” увійшов до основної конкурсної програми 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Це перший з 1997 року фільм української режисерки, що потрапив до основного конкурсу. Востаннє це був фільм Кіри Муратової “Три історії”. Кадр з фільму "Стрічка часу"

Стрічка буде змагатись за головний приз - “Золотого ведмедя”. Крім того, фільм Горностай претендує на Documentary Award Берлінського кінофестивалю. В цій категорії представлено ще 15 документальних фільмів з різних програм кінофестивалю. Кадр з фільму "Стрічка часу"

Берлінський Міжнародний кінофестиваль стартував 13 лютого і триватиме до 23 лютого, а днем раніше стануть відомі імена переможців.