У березні українці побачать унікальне космічне явище: точні дати видовища

У березні 2023 року всі мешканці Землі зможуть спостерігати дивовижне космічне явище - парад планет. Цього разу в один ряд вишикуються відразу п'ять планет: Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс.
Про це повідомляють на сайті Daily Mail.
28 березня п'ять планет стануть в один ряд і будуть видимими для всіх мешканців Землі.
Венера і Юпітер дуже яскраві, і їх легко розрізнити. Марс трохи тьмяніший, але все одно його легко побачити неозброєним оком. Для того, щоб побачити Меркурій, потрібно бути в темному місці з чітким видом на горизонт. Уран побачити найважче побачити - вам знадобиться бінокль або телескоп.
Зазвичай в ряд вишиковуються дві або три планети, проте відразу п'ять - нечасте явище. Востаннє це відбулося 2020 року, а до того у 2016.
Ось, яким був парад планет кілька років тому:
Якщо ви бажаєте зробити фото незвичайного явища, дотримуйтеся цих правил:
Парад планет (інфографіка: dailymail.co.uk)
Раніше ми розповідали, яку нову планету розміром з Юпітер знайшли науковці.
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