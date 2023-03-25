В марте украинцы увидят уникальное космическое явление: точные даты зрелища

Где можно увидеть парад планет

28 марта пять планет станут в один ряд и будут видны всем жителям Земли.

Венера и Юпитер очень яркие, и их легко различить. Марс немного тусклее, но все равно его легко увидеть невооруженным глазом. Для того чтобы увидеть Меркурий, нужно быть в темном месте с четким видом на горизонт. Уран увидеть труднее всего увидеть - вам понадобится бинокль или телескоп.

Обычно в ряд выстраиваются две или три планеты, однако сразу пять - нечастое явление. В последний раз это произошло в 2020 году, а до этого в 2016.

Вот, каким был парад планет несколько лет назад:

Правила качественного фото небесных светил

Если вы хотите сделать фото необычного явления, следуйте этим правилам:

используйте штатив или крепеж камеры, если у вас он есть

экспериментируйте с настройками камеры: автоматический режим, профи, разная экспозиция, разное ISO, разная диафрагма и т.д.

если будете снимать фотоаппаратом, попробуйте разные объективы

если у вас есть места, где можно снять вид планеты над панорамой города, реки, озера, сходите туда обязательно. Тогда кадр получится невероятным!

Парад планет (инфографика: dailymail.co.uk)