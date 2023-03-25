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В марте украинцы увидят уникальное космическое явление: точные даты зрелища

Парад планет в марте 2023 года (фото: pixabay.com)
Автор: Юлия Гаюк

В марте 2023 года все жители Земли смогут наблюдать удивительное космическое явление - парад планет. В этот раз в один ряд выстроятся сразу пять планет: Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс.

Об этом сообщается на сайте Daily Mail.

Где можно увидеть парад планет

28 марта пять планет станут в один ряд и будут видны всем жителям Земли.

Венера и Юпитер очень яркие, и их легко различить. Марс немного тусклее, но все равно его легко увидеть невооруженным глазом. Для того чтобы увидеть Меркурий, нужно быть в темном месте с четким видом на горизонт. Уран увидеть труднее всего увидеть - вам понадобится бинокль или телескоп.

Обычно в ряд выстраиваются две или три планеты, однако сразу пять - нечастое явление. В последний раз это произошло в 2020 году, а до этого в 2016.

Вот, каким был парад планет несколько лет назад:

Правила качественного фото небесных светил

Если вы хотите сделать фото необычного явления, следуйте этим правилам:

  • используйте штатив или крепеж камеры, если у вас он есть
  • экспериментируйте с настройками камеры: автоматический режим, профи, разная экспозиция, разное ISO, разная диафрагма и т.д.
  • если будете снимать фотоаппаратом, попробуйте разные объективы
  • если у вас есть места, где можно снять вид планеты над панорамой города, реки, озера, сходите туда обязательно. Тогда кадр получится невероятным!

Парад планет (инфографика: dailymail.co.uk)

Раньше мы рассказывали, какую новую планету размером с Юпитер обнаружили ученые.

Читайте также, какую 4500-летнюю тайну пирамиды Хеопса раскрыли учёные.

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