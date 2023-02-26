Астрономи виявили зовсім нову планету: розміром із Юпітер

Вчені виявили незвичайну планетну систему, яка складається з планети розміром з Юпітер, що обертається навколо крихітної зірки, яка в 4 рази більша.

За словами астрономів, виявлена планета - це "заборонена конфігурація" масивної планети, що обертається щодо крихітної зірки. І ця знахідка може кинути виклик теоріям про те, як формуються газові планети-гіганти.

Нова планета, яка знаходиться поза Сонячною системою або як її охрестили вчені "екзопланета", обертається навколо червоного карлика, позначеного ТОІ-5205, який значно холодніший і менший за Сонце.

Невеликий розмір і відносно низька температура цих М-карликових зірок роблять їх червонішими за Сонце. Такий тип зірок є найпоширенішим типом зоряних тіл на Чумацькому Шляху.

Цей клас зірок містить більше навколо себе планет, ніж інші типи. Але відкриття екзопланети під назвою TOI 5205b, яке астрономи здійснили за допомогою телескопа NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), ставить під сумнів дані, які були отримані раніше.

Нову планету підтвердили та охарактеризували командою астрономів за допомогою різних телескопів та інструментів.

"Зірка-господар, TOI-5205, приблизно в 5 разів більший за Юпітер, але якимось чином їй вдалося сформувати планету розміром з Юпітер, що дуже дивно", - сказано в заяві керівника групи та астронома Шабхама Канодіа.

Планету, подібну до Юпітера, що обертається навколо зірки, подібної до Сонця, можна порівняти з горошиною, що обертається навколо грейпфрута (Фото: Кетрін Кейн, Інститут науки Карнегі)

Вчені підкреслюють, що планети створюються в дисках, що обертаються, з газу і пилу, званих "протопланетними дисками", які оточують молоді зірки. Цей матеріал є залишками речовини, яка колапсувала, щоб породити центральну зірку.

Коли щільні ділянки руйнуються під впливом своєї гравітації, народжуються ядра планет, які потім збирають більше матеріалу. І поточні моделі формування планет припускають, що для народження газового гіганта потрібен матеріал, який вдесятеро перевищує масу Землі.

Спочатку формується кам'янисте ядро, потім воно починає накопичувати газ, щоб сформувати диск та виростити планету-гігант. І цей процес має відбуватися швидко.

"Спочатку, якщо в диску недостатньо кам'янистого матеріалу для утворення початкового ядра, то неможливо сформувати газову планету-гігант. А в кінці, якщо диск випарується до того, як сформується масивне ядро, то не може сформувати газову планету-гігант. І все-таки TOI -5205b сформувався, попри ці огорожі, ґрунтуючись на нашому номінальному поточному розумінні формування планет, TOI-5205b не повинен існувати, це "заборонена планета", - пояснив Канодіа.