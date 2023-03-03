Піраміда Хеопса розкрила ще одну таємницю, яку приховувала 4500 років: заява вчених

Археологи знайшли під північною стороною піраміди Хеопса таємну кімнату. Її вдалося виявити за допомогою спеціального сканування та ендоскопічної камери. Ця знахідка ще раз підтверджує, що найбільша і найстаріша з усіх Пірамід Гізи все ще може розповісти свої таємниці.

Що відомо про відкриття

Ширина приміщення близько 2,1 м, а довжина 9,1 м, що дещо більше, ніж вважалося раніше на основі результатів сканування. Дослідники припускають, що вона потрібна була для зменшення тиску з розташованих нижче камер.

"Те, що ми виявили кімнату в піраміді - це щось неймовірне. Але той факт, вона досить великих розмірів, щоб вмістити кількох людей, робить її ще загадковішою та важливішою", - розповів геофізик та професор з Технічного університету Мюнхена Крістіан Гроссе.

Такі ж приміщення можна зустріти над поховальною кімнатою царя Хуфу, а ще у піраміді в Мейдумі.

Вчені зазначають, що в таємну кімнату протягом 4,5 тис. років не входила жодна людина.

Прихована кімната на зображені показана червоним кольором (скриншот)

Як досліджують таємну кімнату

За словами Мустафи Вазірі, генерального секретаря Вищої ради старожитностей Єгипту, про існування цієї кімнати дослідники підозрювали ще з 1962 року.

Над самим входом до піраміди знаходяться викладені камені у вигляді шестикутника. Таку технологію використовують, щоб надати більшої міцності структурі та її стійкості у приміщеннях, де є стелі. Це натякало на існування ще одної прихованої кімнати саме тут.

"Піраміди є об'єктом Всесвітньої спадщини. Через це ми мусимо дуже бережно досліджувати піраміду, щоб не зробити ніяких помилок. Саме через це ми працюємо, використовуючи радари та ультразвукові вимірювальні прилади, які не приносять шкоди та руйнувань, а іноді навіть не потрібні безпосередні контакти зі спорудою", - пояснює професор Гроссе.

Дослідники оглядають кімнату за допомогою камери (скриншот)

За словами археологів, вони ще мають точно визначити призначення цього приміщення, а також відкрити те, що знаходиться за його задньою стінкою.