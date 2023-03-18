На берегу залива в Киеве обустроят парк за 20 миллионов. Вот каким он будет

"Киевзеленстрой" объявил 2 тендера на обновление благоустройства в парке "Прибрежный" на Днепровской набережной. Общая сумма капитального обновления зеленой зоны составляет 21 млн. грн.

Это свидетельствуют данные на сайте Prozorro .

Что сделают на первом этапе обновления парка

Парк "Прибрежный" расположен в районе залива Берковщина в Дарницком районе. По первому тендеру работы должны быть проведены до конца 2023 года. Они обойдутся в сумму до 14 млн. 584 тыс. 350 грн. Аукцион намечен на 21 марта 2023 года.

В первый этап реконструкции в парке должны быть проложены полиэтиленовые трубы с распылителями воды для полива растений. Также очистят от мусора участок "солярия" и засыпят его песком.

В парке планируется установить стенд с указателями и 10 новых светодиодных светильников, обустроить насосную станцию для полива растений.

Также за эти деньги должны провести электричество в общественную уборную, нанести разметки на дороги и выложить тактильную плитку для незрячих пешеходов.

Вот таким будет обновленный парк (скриншот с видео)

Также построят вход в парк из отдельных конструкций со светильниками. Рядом установят инсталляцию со сказочным героем.

В парке разместят 6 шезлонгов, вымостят пешеходные дорожки и обустроят велопарковки. Также будет сделана смотровая площадка.

Так может выглядеть парк после реконструкции (скриншот с видео)

Какие работы выполнят на втором этапе

Согласно другому тендеру, работы на сумму 6 млн 804 тыс. 899 грн. должны выполнить до конца года.

За эти деньги будет проведена электропроводка для посетителей парка. Установят пожарный гидрант, счетчики воды, обустроят канализацию в общественном туалете.

Вот каким станет парк после реконструкции (скриншот с видео)

Также в рамках обновления парка заменят почти 160 кв. м. дорог. Также намечен ряд других работ.