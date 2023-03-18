На берегу залива в Киеве обустроят парк за 20 миллионов. Вот каким он будет
"Киевзеленстрой" объявил 2 тендера на обновление благоустройства в парке "Прибрежный" на Днепровской набережной. Общая сумма капитального обновления зеленой зоны составляет 21 млн. грн.
Это свидетельствуют данные на сайте Prozorro.
Что сделают на первом этапе обновления парка
Парк "Прибрежный" расположен в районе залива Берковщина в Дарницком районе. По первому тендеру работы должны быть проведены до конца 2023 года. Они обойдутся в сумму до 14 млн. 584 тыс. 350 грн. Аукцион намечен на 21 марта 2023 года.
В первый этап реконструкции в парке должны быть проложены полиэтиленовые трубы с распылителями воды для полива растений. Также очистят от мусора участок "солярия" и засыпят его песком.
В парке планируется установить стенд с указателями и 10 новых светодиодных светильников, обустроить насосную станцию для полива растений.
Также за эти деньги должны провести электричество в общественную уборную, нанести разметки на дороги и выложить тактильную плитку для незрячих пешеходов.
Вот таким будет обновленный парк (скриншот с видео)
Также построят вход в парк из отдельных конструкций со светильниками. Рядом установят инсталляцию со сказочным героем.
В парке разместят 6 шезлонгов, вымостят пешеходные дорожки и обустроят велопарковки. Также будет сделана смотровая площадка.
Так может выглядеть парк после реконструкции (скриншот с видео)
Какие работы выполнят на втором этапе
Согласно другому тендеру, работы на сумму 6 млн 804 тыс. 899 грн. должны выполнить до конца года.
За эти деньги будет проведена электропроводка для посетителей парка. Установят пожарный гидрант, счетчики воды, обустроят канализацию в общественном туалете.
Вот каким станет парк после реконструкции (скриншот с видео)
Также в рамках обновления парка заменят почти 160 кв. м. дорог. Также намечен ряд других работ.
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