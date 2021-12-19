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Бережем спину: какие позы во сне добавят вам здоровья и избавят от боли

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Воскресенье 19 декабря 2021 18:37
Бережем спину: какие позы во сне добавят вам здоровья и избавят от боли Фото: Какие позы во сне помогут вам избавиться от боли в спине (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ночной сон очень важен, так как от него зависит ваше самочувствие и трудоспособность весь день. Это время нужно для отдыха и восстановления сил.

На качество сна влияет множество факторов – от удобности подушки и помещения до позы, в которой вы спите.

Как правильно спать, чтобы по утрам не было боли в спине, а организм был отдохнувшим – читайте в материале ниже.

Поза на боку, подушка между коленями

Эта поза считается нестандартной. Многим людям некомфортно спать на спине, поэтому они спят на боку – правом или левом. Но для удобства стоит между коленями положить еще одну подушку.

Старайтесь не спать постоянно только на одной стороне, могут быть мышечный дисбаланс и сколиоз. Меняйте позы и не забывайте о подушке – без нее такая поза малоэффективна. Именно она помогает поддерживать хребет в нужном положении.

Поза на животе, под живот – подушка

Люди часто любят спать на животе, но такая поза приносит много неудобств и вызывает боли в спине. Однако есть выход – положите под живот небольшую подушку.

Это снимает давление с хребта и шейного отдела позвоночника. Под голову можно также положить подушку, а можно полностью убрать.

Если у вас есть остеохондроз, то такая поза станет оптимальной, чтобы снять напряжение между дисками хребта.

Поза на спине с подушкой под коленями

Еще одна универсальная поза для любителей спать на спине. Поместите под колени подушку, и вы сразу почувствуете, как спать станет комфортнее.

Такая поза с подушкой поможет держать хребет в нейтральном положении и сделает изгиб в пояснице. Можно добавить сложенное полотенце под поясницу для дополнительной поддержки.

В положении на спине получится равномерно распределить массу тела, поэтому давление на позвоночник будет существенно снижено.

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