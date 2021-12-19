Бережемо спину: які пози уві сні додадуть вам здоров'я і позбавлять від болю

На якість сну впливає безліч факторів - від зручності подушки та приміщення до пози, в якій ви спите.

Нічний сон дуже важливий, оскільки від нього залежить ваше самопочуття і працездатність весь день. Цей час потрібен для відпочинку і відновлення сил.

Як правильно спати, щоб вранці не було болю в спині, а організм був відпочив – читайте в матеріалі нижче.

Поза на боці, подушка між колінами

Ця поза вважається нестандартною. Багатьом людям некомфортно спати на спині, тому вони сплять на боці – правому або лівому. Але для зручності варто між колінами покласти ще одну подушку.

Намагайтеся не спати постійно тільки на одній стороні, можуть бути м'язовий дисбаланс і сколіоз. Міняйте пози та не забувайте про подушку – без неї така поза малоефективна. Саме вона допомагає підтримувати хребет в потрібному положенні.

Поза на животі, під живіт – подушка

Люди часто люблять спати на животі, але така поза приносить багато незручностей і викликає болі в спині. Однак є вихід - покладіть під живіт невелику подушку.

Це знімає тиск з хребта і шийного відділу хребта. Під голову можна також покласти подушку, а можна повністю прибрати.

Якщо у вас є остеохондроз, то така поза стане оптимальною, щоб зняти напругу між дисками хребта.

Поза на спині з подушкою під колінами

Ще одна універсальна поза для любителів спати на спині. Помістіть під коліна подушку, і ви відразу відчуєте, як спати стане комфортніше.

Така поза з подушкою допоможе тримати хребет в нейтральному положенні й зробить вигин в попереку. Можна додати складений рушник під поперек для додаткової підтримки.

У положенні на спині вийде рівномірно розподілити масу тіла, тому тиск на хребет буде істотно знижено.