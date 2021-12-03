Эти привычки в кровати могут сильно испортить вашу жизнь: как не стоит поступать

Ежедневные обыденные привычки имеют сильное влияние на нашу жизнь. Привычки в кровати могут влиять не только на качество сна, но и на общее качество жизни.

Что категорически не стоит делать в кровати, рассказали в издании Novyny.Live.

Люди частенько жалуются на неудачи в жизни, на проблемы в отношениях с близкими, на плохой сон и качество жизни. И винят в этом судьбу или ретроградный Меркурий.

Но порой источником невзгод могут стать обычные привычки. В том числе и те, которые касаются спального места. От каких из них стоит избавиться уже сегодня.

Заправляйте кровать

Такая привычка учит самодисциплине и заботе о своем собственном пространстве. Еще герой Антуана де Сент-Экзюпери учил: "Встал утром, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету".

Не зря в армии этому учат всех новобранцев и за не заправленную постель можно получить наказание.

По мнению психологов, застилать свое спальное место – это залог успешного дня.

Это первое действие, которое совершает человек, а значит – его день начинается с правильно выполненного задания.

Гостям в спальне не место

Впускать посторонних в спальню считается плохой приметой. Не стоит уступать свое супружеское ложе родственникам и друзьям, которые приехали в гости.

Постель хранит энергию пары, сны, мысли и эмоции. Чужой человек может нарушить это энергетическое поле и это приведет к ссорам, разрушению отношений и потери интимной близости.

Даже из самых лучших соображений не стоит пренебрегать этим правилом. И в маленькой квартире найдется место для матраса, раскладной кровати.

Нет вариантов – поищите для гостей недорогую гостиницу, арендуйте квартиру посуточно, разместите их у близких друзей.

Не стесняйтесь отказать другим людям переночевать в вашем доме, если для вас это причинит неудобства. И никогда не позволяйте пользоваться чужим людям вашей кроватью.

Кровать – не кладовая

Правильная организация пространства значительно улучшает и упрощает качество вашей жизни. Это правило действует во всех помещениях, кроме спальни.

В комнате, где вы спите, должна быть легкая энергетика, а вещей там должно быть минимум. Не храните хлам под кроватью.

Все ваши коробки с обувью, новогодние игрушки и полотенца должны быть убраны в другое место.

Под кроватью и над ней должно быть чисто и пусто. Иначе вам грозит бессонница и сны с кошмарами.