Береза, амброзія чи полин? Які українські рослини викликають найсильнішу алергію
З настанням теплої пори року в Україні активізується цвітіння рослин, що може спричинити справжнє випробування для алергіків. Названо найпоширеніші рослини, пилок яких найчастіше викликає сезонні алергічні реакції.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла лікар-алерголог Олена Мозирська.
Які рослини викликають алергію
За словами медика, найчастішими алергенами в Україні є пилок таких дерев та рослин:
- берези, вільхи, ліщини (березень-травень)
- пилок лугових трав - тимофіївка, грястиця, пажитниця (травень-липень)
- пилок бур'янів, таких як амброзія та полин (липень-вересень)
Чи можна за симптомами зрозуміти, на яку рослину алергія
Симптоми алергії на пилок та інші алергени будуть однаковими, а саме нежить, чхання, свербіж носа та очей. Однак, за сезонністю саме алерголог може визначити, на які саме рослини у людини алергія.
"Для алергії може бути цілком характерною поява симптомів вже в дорослому віці, як в підлітковому, так і у людей старше. Особливо алергія на пилок", - зазначила експерт.
До основних симптомів сезонної алергії відносять нежить, закладеність носа, чхання, свербіж носа, очей та горла, кашель, головний біль та відчуття ніби розпирання в обличчі.
Якщо симптоми з’являються в певному місці (наприклад, на дачі або в місті) - можливо, справа у локальній рослинності.
Додамо, що для більш точного визначення проводять:
- алергопроби (шкірні тести) - проводяться алергологом у міжсезоння
- аналіз крові на специфічні IgE - можна робити навіть у сезон загострення
- ведення "щоденника симптомів" - записуйте, коли і де були симптоми
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