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Береза, амброзія чи полин? Які українські рослини викликають найсильнішу алергію

Неділя 25 травня 2025 13:00
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Береза, амброзія чи полин? Які українські рослини викликають найсильнішу алергію Які рослини в Україні викликають алергію (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

З настанням теплої пори року в Україні активізується цвітіння рослин, що може спричинити справжнє випробування для алергіків. Названо найпоширеніші рослини, пилок яких найчастіше викликає сезонні алергічні реакції.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла лікар-алерголог Олена Мозирська.

Які рослини викликають алергію

За словами медика, найчастішими алергенами в Україні є пилок таких дерев та рослин:

  • берези, вільхи, ліщини (березень-травень)
  • пилок лугових трав - тимофіївка, грястиця, пажитниця (травень-липень)
  • пилок бур'янів, таких як амброзія та полин (липень-вересень)

Чи можна за симптомами зрозуміти, на яку рослину алергія

Симптоми алергії на пилок та інші алергени будуть однаковими, а саме нежить, чхання, свербіж носа та очей. Однак, за сезонністю саме алерголог може визначити, на які саме рослини у людини алергія.

"Для алергії може бути цілком характерною поява симптомів вже в дорослому віці, як в підлітковому, так і у людей старше. Особливо алергія на пилок", - зазначила експерт.

До основних симптомів сезонної алергії відносять нежить, закладеність носа, чхання, свербіж носа, очей та горла, кашель, головний біль та відчуття ніби розпирання в обличчі.

Якщо симптоми з’являються в певному місці (наприклад, на дачі або в місті) - можливо, справа у локальній рослинності.

Додамо, що для більш точного визначення проводять:

  • алергопроби (шкірні тести) - проводяться алергологом у міжсезоння
  • аналіз крові на специфічні IgE - можна робити навіть у сезон загострення
  • ведення "щоденника симптомів" - записуйте, коли і де були симптоми

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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