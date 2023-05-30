Лікар розповіла, як впоратися з алергією на тополиний пух

Нині в Україні період цвітіння тополь. Це може спричинити алергію у певних людей.

Які симптоми алергії та як її побороти розповіла лікарка Наталія Шевчук на сторінці Facebook "Медичний центр Доказові".

Раніше ми називали головні симптоми алергії на цитрусові.

Також ми писали, у кого може виникнути алергія на алкоголь і як її розпізнати.