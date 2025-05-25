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Береза, амброзия или полынь? Какие украинские растения вызывают сильнейшую аллергию

Воскресенье 25 мая 2025 13:00
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Береза, амброзия или полынь? Какие украинские растения вызывают сильнейшую аллергию Какие растения в Украине вызывают аллергию (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

С наступлением теплого времени года в Украине активизируется цветение растений, что может вызвать настоящее испытание для аллергиков. Названы самые распространенные растения, пыльца которых чаще всего вызывает сезонные аллергические реакции.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала врач-аллерголог Елена Мозырская.

Какие растения вызывают аллергию

По словам медика, самыми частыми аллергенами в Украине является пыльца таких деревьев и растений:

  • березы, ольхи, лещины (март-май)
  • пыльца луговых трав - тимофеевка, ежа, плевел (май-июль)
  • пыльца сорняков, таких как амброзия и полынь (июль-сентябрь)

Можно ли по симптомам понять, на какое растение аллергия

Симптомы аллергии на пыльцу и другие аллергены будут одинаковыми, а именно насморк, чихание, зуд носа и глаз. Однако, по сезонности именно аллерголог может определить, на какие именно растения у человека аллергия.

"Для аллергии может быть вполне характерным появление симптомов уже во взрослом возрасте, как в подростковом, так и у людей старше. Особенно аллергия на пыльцу", - отметила эксперт.

К основным симптомам сезонной аллергии относят насморк, заложенность носа, чихание, зуд носа, глаз и горла, кашель, головную боль и ощущение будто распирания в лице.

Если симптомы появляются в определенном месте (например, на даче или в городе) - возможно, дело в локальной растительности.

Добавим, что для более точного определения проводят:

  • аллергопробы (кожные тесты) - проводятся аллергологом в межсезонье
  • анализ крови на специфические IgE - можно делать даже в сезон обострения
  • ведение "дневника симптомов" - записывайте, когда и где были симптомы

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