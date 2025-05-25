Береза, амброзия или полынь? Какие украинские растения вызывают сильнейшую аллергию
С наступлением теплого времени года в Украине активизируется цветение растений, что может вызвать настоящее испытание для аллергиков. Названы самые распространенные растения, пыльца которых чаще всего вызывает сезонные аллергические реакции.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала врач-аллерголог Елена Мозырская.
Какие растения вызывают аллергию
По словам медика, самыми частыми аллергенами в Украине является пыльца таких деревьев и растений:
- березы, ольхи, лещины (март-май)
- пыльца луговых трав - тимофеевка, ежа, плевел (май-июль)
- пыльца сорняков, таких как амброзия и полынь (июль-сентябрь)
Можно ли по симптомам понять, на какое растение аллергия
Симптомы аллергии на пыльцу и другие аллергены будут одинаковыми, а именно насморк, чихание, зуд носа и глаз. Однако, по сезонности именно аллерголог может определить, на какие именно растения у человека аллергия.
"Для аллергии может быть вполне характерным появление симптомов уже во взрослом возрасте, как в подростковом, так и у людей старше. Особенно аллергия на пыльцу", - отметила эксперт.
К основным симптомам сезонной аллергии относят насморк, заложенность носа, чихание, зуд носа, глаз и горла, кашель, головную боль и ощущение будто распирания в лице.
Если симптомы появляются в определенном месте (например, на даче или в городе) - возможно, дело в локальной растительности.
Добавим, что для более точного определения проводят:
- аллергопробы (кожные тесты) - проводятся аллергологом в межсезонье
- анализ крови на специфические IgE - можно делать даже в сезон обострения
- ведение "дневника симптомов" - записывайте, когда и где были симптомы
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