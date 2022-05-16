Беременным следует беречь себя от этого заболевания: может привести к выкидышу

Краснуха - это вирусное заболевание, которое считается "детской" болезнью. Однако, она очень опасна для беременных женщин.
Об этом сообщает МОЗ Украины в Facebook.
Краснуха - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.
Среди основных симптомов врачи выделяют:
Врачи говорят, что инфицирование особенно в первом триместре, может привести к выкидышу, мертворождению или рождению ребенка с синдромом врожденной краснухи.
Также вероятность передачи вируса плоду в начале беременности составляет 90%.
К тому же у детей с синдромом врожденной краснухи могут возникать:
Важно помнить, что предотвратить болезнь можно лишь с помощью вакцинации.
Отмечается, что в Украине прививки проводят дважды:
Кроме того, вакцинация проводится трехкомпонентной вакциной КПК, которая обеспечивает иммунитет от кори, паротита (свинки) и краснухи.
Ранее мы сообщали, что Минздрав опубликовал список инфекций, от которых желательно вакцинироваться во время войны.
Также мы писали, как дистанционно получить е-больничный переселенцам за рубежом.
К тому же важно знать, что Минздрав упростил получение больничного для беременных украинок за рубежом.