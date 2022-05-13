Как дистанционно получить е-больничный переселенцам за границей: разъяснение Минздрава
Министерство здравоохранения Украины упростило оформление больничных для переселенцев, которые стали временно нетрудоспособными. Формировать медицинское заключение можно во время действия военного положения и трех месяцев после его отмены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав.
Речь идет о таких категориях нетрудоспособности:
- заболевание или травма общего характера,
- уход за больным ребенком,
- беременность и роды,
- ортопедическое протезирование.
В этих случаях граждане Украины имеют право на оформление электронного больничного и получение социальных выплат.
Чтобы сделать это, прежде всего, вам нужно связаться со своим семейным / лечащим врачом. На период действия военного положения это можно сделать с помощью мессенджера или электронной почты.
Для формирования Медицинского заключения о временной нетрудоспособности врач должен получить подтверждение временной нетрудоспособности. Таким подтверждением должен быть медицинский документ (справка или выписка), в котором будет указан диагноз/статус пациента. Следует заметить, если медицинский документ был получен за рубежом, врач может запросить перевод документа на украинский язык.
Также важное уточнение для врачей: в выданных за рубежом медицинских документах указывается диагноз с использованием международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10). Поэтому нужно учитывать этот классификатор при формировании МВТН в электронной системе здравоохранения.
Формировать медицинское заключение по такой процедуре можно во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.
Ранее Министерство здравоохранения рассказало об оформлении больничного листа во время войны.
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