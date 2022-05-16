Вагітним слід берегти себе від цього захворювання: може призвести до викидня

Краснуха - це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом.

Серед основних симптомів лікарі виділяють:

рожева або червона висипка на обличчі та тулубі;

збільшення лімфатичних вузлів:

підвищена температура тіла;

кон'юнктивіт;

нежить та головний біль.

В чому небезпека для вагітних

Лікарі кажуть, що інфікування особливо в першому триместрі, може призвести до викидня, мертвонародження або народження дитини із синдромом вродженої краснухи.

Також ймовірність передачі вірусу плоду на початку вагітності становить 90%.

До того ж у дітей із синдромом вродженої краснухи можуть виникати:

патології очей, органів слуху, серця та мозку;

довічні форми інвалідності (аутизм, цукровий діабет та дисфункція щитоподібної залози).

Як захиститися від краснухи

Важливо пам'ятати, що запобігти хворобі можна лише за допомогою вакцинації.

Зазначається, що в Україні щеплення проводять двічі:

в 1 рік вводиться перша доза вакцини;

в 6 років вводять другу дозу.

Окрім того, вакцинація проводиться трикомпонентною вакциною КПК, яка забезпечує імунітет від кору, паротиту (свинки) та краснухи.