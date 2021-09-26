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Беременная невеста 19-летнего победителя "Голоса країни" потеряла сознание и попала в больницу

Автор: Роман Мирончук

Беременная невеста 19-летнего победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина потеряла сознание. При этом 23-летняя Иванна оказалась в больнице.

Об этом девушка рассказала в Instagram-сториз.

Она сообщила своим подписчикам, что у нее упало давление, после чего она вместе с любимым поехала с больницу. Ей уже лучше и завтра она планирует вернуться домой.

Скриншот с Instagram

Будущая мама также отметила, что с ребенком все нормально. Иванна считает, что на нее так повлияла погода.

Скриншот с Instagram

Роман Роман Сасанчин вместе со своей беременной девушкой решили переехать из Киева в Тернопольскую область. Пара искала квартиру в городе Чортков.

Отметим, что после победы в шоу "Голос країни" в 2020 году Роман получил квартиру в Киеве. Пользователи сети начали спрашивать, почему пара переехала из Киева, на что Иванна в сториз ответила, что в квартире нужен ремонт, и там еще много чего не сделано.

Ранее Иванна рассказала, что беременность не была запланированной, она случилась неожиданно. Девушка подчеркнула, что ребенок очень желанный. А то, что они еще не в браке - не проблема. Пара не хочет спешить.

Когда она узнала, что находится в интересном положении, то у нее появились слезы счастья на глазах.

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Голос країни