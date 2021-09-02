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19-летний победитель "Голоса країни" решил изменить свою жизнь: певец покидает Киев

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Киев, Четверг 02 сентября 2021 15:44
19-летний победитель "Голоса країни" решил изменить свою жизнь: певец покидает Киев Коллаж РБК-Украина: Роман Сасанчин вместе с любимой переезжает из Киева под Тернополь
Автор: Роман Мирончук

Роман Сасанчин вместе со своей беременной 23-летней девушкой Иванной решили переехать из Киева в Тернопольскую область. Пара ищет квартиру в городе Чортков.

Об этом девушка написала в Instagram-сториз.

19-летний победитель &quot;Голоса країни&quot; решил изменить свою жизнь: певец покидает Киев

Скриншот с Instagram

Отметим, что после победы в шоу "Голос країни" в 2020 году 19-летний Роман Сасанчин получил квартиру в Киеве. Он был очень рад, ведь у него появился шанс переехать в столицу и продолжить карьеру певца.

Но все оказалось не просто. Новая квартира была от застройщика, и там нужен ремонт, денег на который у парня не было. Поэтому он ездил за границу на заработки и даже работал кассиром в супермаркете.

Похоже, что необходимую сумму собрать ему так и не удалось. Тем более, что у молодого артиста был не простой год. Его мама тяжело переболела коронаиврусом и на ее лечение понадобилось много средств. Сасанчин даже просил помощи в сети. К счастью, его маму спасли.

В данный момент они вместе с девушкой ждут ребенка. При этом пользователи сети предполагают, что Сасанчин решил продать свою квартиру в Киеве, но официально об этом ничего не известно.

Интересно, что пара планирует роды снять на видео.

19-летний победитель &quot;Голоса країни&quot; решил изменить свою жизнь: певец покидает Киев

Скриншот с Instagram

Напомним, жена Сасанчина рассказала, как протекает ее беременность. Девушка призналась, что беременность не была запланированной, она случилась неожиданно.

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