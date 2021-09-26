RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вагітна наречена 19-річного переможця "Голосу країни" знепритомніла і потрапила до лікарні

Автор: Роман Мирончук

Вагітна наречена 19-річного переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина знепритомніла. При цьому 23-річна Іванна опинилася в лікарні.

Про це дівчина розповіла в Instagram-сторіз.

Вона повідомила своїм передплатникам, що у неї впав тиск, після чого вона разом з коханим поїхала з лікарню. Їй вже краще і завтра вона планує повернутися додому.

Скріншот з Instagram

Майбутня мама також зазначила, що з дитиною все нормально. Іванна вважає, що на неї так вплинула погода.

Скріншот з Instagram

Роман Роман Сасанчин разом зі своєю вагітною дівчиною вирішили переїхати з Києва в Тернопільську область. Пара шукала квартиру в місті Чортків.

Зазначимо, що після перемоги в шоу "Голос країни" в 2020 році Роман отримав квартиру в Києві. Користувачі мережі почали питати, чому пара переїхала з Києва, на що Іванна в сторіз відповіла, що в квартирі потрібен ремонт, і там ще багато чого не зроблено.

Раніше Іванна розповіла, що вагітність не була запланованою, вона трапилася несподівано. Дівчина підкреслила, що дитина дуже бажана. А те, що вони ще не в шлюбі - не проблема. Пара не хоче поспішати.

Коли вона дізналася, що знаходиться в цікавому положенні, то у неї з'явилися сльози щастя на очах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Голос країни