Беременная невеста 19-летнего победителя "Голоса країни" потеряла сознание и попала в больницу

Будущая мама также отметила, что с ребенком все нормально. Иванна считает, что на нее так повлияла погода.

Она сообщила своим подписчикам, что у нее упало давление, после чего она вместе с любимым поехала с больницу. Ей уже лучше и завтра она планирует вернуться домой.

Роман Роман Сасанчин вместе со своей беременной девушкой решили переехать из Киева в Тернопольскую область. Пара искала квартиру в городе Чортков.

Отметим, что после победы в шоу "Голос країни" в 2020 году Роман получил квартиру в Киеве. Пользователи сети начали спрашивать, почему пара переехала из Киева, на что Иванна в сториз ответила, что в квартире нужен ремонт, и там еще много чего не сделано.

Ранее Иванна рассказала, что беременность не была запланированной, она случилась неожиданно. Девушка подчеркнула, что ребенок очень желанный. А то, что они еще не в браке - не проблема. Пара не хочет спешить.

Когда она узнала, что находится в интересном положении, то у нее появились слезы счастья на глазах.