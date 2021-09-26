Вагітна наречена 19-річного переможця "Голосу країни" знепритомніла і потрапила до лікарні

Майбутня мама також зазначила, що з дитиною все нормально. Іванна вважає, що на неї так вплинула погода.

Вона повідомила своїм передплатникам, що у неї впав тиск, після чого вона разом з коханим поїхала з лікарню. Їй вже краще і завтра вона планує повернутися додому.

Роман Роман Сасанчин разом зі своєю вагітною дівчиною вирішили переїхати з Києва в Тернопільську область. Пара шукала квартиру в місті Чортків.

Зазначимо, що після перемоги в шоу "Голос країни" в 2020 році Роман отримав квартиру в Києві. Користувачі мережі почали питати, чому пара переїхала з Києва, на що Іванна в сторіз відповіла, що в квартирі потрібен ремонт, і там ще багато чого не зроблено.

Раніше Іванна розповіла, що вагітність не була запланованою, вона трапилася несподівано. Дівчина підкреслила, що дитина дуже бажана. А те, що вони ще не в шлюбі - не проблема. Пара не хоче поспішати.

Коли вона дізналася, що знаходиться в цікавому положенні, то у неї з'явилися сльози щастя на очах.