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Вагітна наречена 19-річного переможця "Голосу країни" знепритомніла і потрапила до лікарні

Новость на русском →
Неділя 26 вересня 2021 19:28
Вагітна наречена 19-річного переможця "Голосу країни" знепритомніла і потрапила до лікарні Фото: Роман Сасанчин з нареченою Іванною
Автор: Роман Мирончук

Вагітна наречена 19-річного переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина знепритомніла. При цьому 23-річна Іванна опинилася в лікарні.

Про це дівчина розповіла в Instagram-сторіз.

Вона повідомила своїм передплатникам, що у неї впав тиск, після чого вона разом з коханим поїхала з лікарню. Їй вже краще і завтра вона планує повернутися додому.

Вагітна наречена 19-річного переможця &quot;Голосу країни&quot; знепритомніла і потрапила до лікарні

Скріншот з Instagram

Майбутня мама також зазначила, що з дитиною все нормально. Іванна вважає, що на неї так вплинула погода.

Вагітна наречена 19-річного переможця &quot;Голосу країни&quot; знепритомніла і потрапила до лікарні

Скріншот з Instagram

Роман Роман Сасанчин разом зі своєю вагітною дівчиною вирішили переїхати з Києва в Тернопільську область. Пара шукала квартиру в місті Чортків.

Зазначимо, що після перемоги в шоу "Голос країни" в 2020 році Роман отримав квартиру в Києві. Користувачі мережі почали питати, чому пара переїхала з Києва, на що Іванна в сторіз відповіла, що в квартирі потрібен ремонт, і там ще багато чого не зроблено.

Раніше Іванна розповіла, що вагітність не була запланованою, вона трапилася несподівано. Дівчина підкреслила, що дитина дуже бажана. А те, що вони ще не в шлюбі - не проблема. Пара не хоче поспішати.

Коли вона дізналася, що знаходиться в цікавому положенні, то у неї з'явилися сльози щастя на очах.

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