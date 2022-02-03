Беремо гнів і лють під контроль: як впоратися з негативними емоціями

Гнів - це нормальна реакція людини на якісь фактори та без причини зазвичай його не буває. Він провокує людину на конкретні дії, але абсолютно не дає права впадати в істерику, проявляти жорстокість стосовно себе або інших.

Спеціаліст з психічного здоров'я Ден Бейтс розповів у своєму блозі, які способи допоможуть взяти під контроль гнів і лють.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, 85% всіх захворювань людини пов'язані з емоційним станом. Тобто, від емоційного стану сильно залежить і фізичний.

Постійні стреси, гнів, лють, роздратування – це все руйнує здоров'я людини в рази швидше інфекцій, а ще й скорочує тривалість життя і робить людей нещасними.

Тривалий і хронічний гнів призводить до головного болю, проблем з травленням, безсоння, підвищеної тривожності, проблем з тиском, шкірою і збільшує ризик розвитку інсульту або інфаркту.

За словами фахівця, пре переході гніву в стадію люті, людина перестає контролювати ситуацію і здатна здійснювати вчинки, про які пізніше гірко шкодує.

Як взяти гнів під контроль

1. Використовуйте будь-які способи догляду за собою. Це можуть бути фізичні вправи, секс, хобі, тісне спілкування з друзями, рідними, колегами та здорове харчування.

Всі ці фактори допомагають підтримувати емоційне здоров'я і служать буфером для гніву.

2. Беріть тайм-аути. Завжди давайте собі час охолонути, якщо сильно розлютилися. Це зменшить гостре відчуття гніву і дозволить мозку направити ресурси в ті області, які відповідають за контроль імпульсів і критичне мислення.

А ви отримаєте час подумати та оцінити ситуацію, а не сліпо реагувати.

3. Зберігайте перспективу. Намагайтеся побачити всю картину в цілому. Гнів має позитивні та негативні сторони й це не завжди погано. Але погляд з перспективою дозволить зробити мудрий вибір.

Часом доречно висловити свій гнів і дозволити йому спонукати вас до дії. А в інших ситуаціях потрібна саме холодна голова. Хитрість полягає в тому, щоб розрізняти всі варіанти.

4. Шукайте свої глушники. Іноді вам потрібно просто виговоритися комусь: зателефонувати другу, піти випити з колегою або зайнятися чимось з членами сім'ї та дати волю своїм почуттям.

Випускайте своє розчарування, але тільки в здоровому напрямку. Корисним може виявитися фізичне навантаження: пробіжка, прогулянка, гра в баскетбол.

5. Саморозуміння. Гнів - це реакція на те, що відбувається і його не буває без причини. Вам потрібно зрозуміти, що саме викликало ваш гнів. Розуміння початкових причин гніву і чіткі стратегії допоможуть вам взяти ситуацію під контроль.

6. Висловлюйте гнів без нападу. Злість - це нормальний аспект життя. І вираз свого гніву - теж. Але не допускайте вираження гніву у вигляді нападу на інших.

Це не нормально. Злість не дає права впадати в істерику, бути жорстокими стосовно інших або поводитися необдумано.