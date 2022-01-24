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Как снять стресс и панику буквально за несколько минут: совет от опытного психолога

Новина українською →
Понедельник 24 января 2022 21:42
Как снять стресс и панику буквально за несколько минут: совет от опытного психолога Фото: Простое упражнение, которое за несколько минут снимет стресс и панику (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Клинический психолог Габби Гудье из Австралии рассказала об одном простом упражнении, которое помогает убрать состояние стресса и паники буквально за несколько минут. Это упражнение содержит особую технику дыхания.

Что это за упражнение и как оно может быстро помочь при стрессе, рассказали в Daily Mail.

Простая техника дыхания, которая помогает успокоить разум и снять тревогу, называется "дыхание через соломинку".

По словам психолога, эту технику она начала применять ежедневно, и она дает совершенно невероятные результаты. Она включает в себя вдох через нос, а затем выдох – через соломинку для питья.

"Ключевым моментом здесь является то, что ваш выдох длиннее вдоха. Именно так мы активируем часть мозга, которая помогает нам успокоиться", - рассказала Габби Гудье.

Она объяснила, что если вы при вдохе посчитали до двух, то на выдохе считайте до четырех. Это активирует ту часть мозга, которая успокаивает нервную систему и помогает найти ту самую "кнопку успокоения".

Новичкам она рекомендует использовать эту технику на свежем воздухе. Нужно сесть прямо и вдохнуть нормально и естественно через нос.

А потом нужно полностью выдохнуть через рот и сжать губы так, как будто вы дышите через соломинку для питья. Или же использовать соломинку, пока не привыкните.

Напомним, ранее мы писали о том, какие тревожные звоночки указывают, что у вашего парня проблемы с психикой.

А также рассказывали о том, за какие вещи вас могут перестать уважать как женщину.

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