У берегов Израиля обнаружили 900-летний меч крестоносца (видео)

Дайвер-любитель случайно нашел обросший ракушками меч на дне Средиземного моря возле берегов Израиля. Ученые предполагают, что он принадлежал крестоносцу, который приплыл в Святую Землю около 900 лет тому назад.

Об этом сообщает The Guardian .

По словам директора отдела морской археологии Коби Шарвита, меч нашли возле бухты недалеко от портового города Хайфа. Предполагается, что это место служило убежищем для моряков.

Меч, длина лезвия которого составляет 1 метр, будет представлен публике после того, как его очистят и реставрируют.

Ученые говорят, что находка весит прилично. Поэтому, тот, кому принадлежал этот меч, был очень сильным воином.

На дне Средиземного моря нашли 900-летний меч (видео: YouTube)