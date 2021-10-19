Біля берегів Ізраїлю виявили 900-річний меч хрестоносця (відео)

Дайвер-любитель випадково знайшов оброслий черепашками меч на дні Середземного моря біля берегів Ізраїлю. Вчені припускають, що він належав хрестоносцю, який приплив у Святу Землю близько 900 років тому.

За словами директора відділу морської археології Кобі Шарвіта, меч знайшли біля бухти недалеко від портового міста Хайфа. Передбачається, що це місце служило притулком для моряків.

Меч, довжина леза якого становить 1 метр, буде представлений публіці після того, як його очистять і реставрують.

Вчені кажуть, що знахідка важить пристойно. Тому, той, кому належав цей меч, був дуже сильним воїном.

На дні Середземного моря знайшли 900-річний меч (відео: YouTube)