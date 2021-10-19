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Біля берегів Ізраїлю виявили 900-річний меч хрестоносця (відео)

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Ізраїль, Вівторок 19 жовтня 2021 16:41
Біля берегів Ізраїлю виявили 900-річний меч хрестоносця (відео) Колаж РБК-Україна: на дні Середземного моря знайшли 900-річний меч
Автор: Роман Мирончук

Дайвер-любитель випадково знайшов оброслий черепашками меч на дні Середземного моря біля берегів Ізраїлю. Вчені припускають, що він належав хрестоносцю, який приплив у Святу Землю близько 900 років тому.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами директора відділу морської археології Кобі Шарвіта, меч знайшли біля бухти недалеко від портового міста Хайфа. Передбачається, що це місце служило притулком для моряків.

Меч, довжина леза якого становить 1 метр, буде представлений публіці після того, як його очистять і реставрують.

Вчені кажуть, що знахідка важить пристойно. Тому, той, кому належав цей меч, був дуже сильним воїном.

На дні Середземного моря знайшли 900-річний меч (відео: YouTube)

Нагадаємо, під Полтавою археологи знайшли унікальні прикраси часів скіфів. Йдеться про амфороподібні підвіски, які якимось дивом вціліли попри те, що зроблені зі скла.

Ми також писали про те, що під Херсоном археологи виявили на території пам'ятки національного значення Кам'янська Січ стародавню піч, якій близько тисячі років.

Завдяки цій знахідці вчені могли краще вивчити раціон древніх рибалок, який найчастіше складався з м'яса птиці і риби. Про це свідчить заповнення господарських ям навколо печі.

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Ізраїль археологи
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