Берегите головы: магнитная буря накроет Землю уже завтра утром

По прогнозу специалистов, магнитная буря 15 ноября будет умеренная – не более 4 уровня по КР. А это значит, что воздействие геомагнитных волн будет не сильное.

Эта буря будет непродолжительная. Она начнется около 6 часов утра и уже к обеду магнитосфера должна успокоиться.

Следующая магнитная буря ожидается только в конце месяца – 28-30 ноября. По прогнозу специалистов, она тоже будет умеренная, но затяжная.

Магнитные бури в ноябре 2021

Однако возможны такие симптомы:

Головные боли

Ломота в костях

Снижение концентрации внимания

Сонливость или бессонница

Раздражительность, повышенная эмоциональность, агрессия или апатия

Нарушения аппетита

Скачки артериального давления

Обострение хронических заболеваний

Как помочь организму в такие периоды

Постараться полноценно выспаться (не менее 7-8 часов).

Утром принять контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну.

Снизить по возможности физические и психоэмоциональные нагрузки.

Днем обязательно выбраться на прогулку на свежем воздухе.

Не злоупотреблять напитками с кофеином и сигаретами, от алкоголя и вредной, жирной и острой пищи стоит полностью отказаться.

Не стоит ввязываться в конфликты и выяснения отношения, не поддавайтесь на провокации и держите эмоции под контролем.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, употреблять больше воды, дышать свежим воздухом и держать под руками необходимые лекарства.