Бережіть голови: магнітна буря накриє Землю вже завтра вранці

Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю вранці в понеділок, 15 листопада. Хвилі будуть помірні, але така буря здатна привести до погіршення самопочуття у багатьох людей.
Коли очікується магнітна буря і як допомогти організму з нею впоратися – читайте нижче в нашому матеріалі.
За прогнозом фахівців, магнітна буря 15 листопада буде помірна – не більше 4 рівні по КР. А це означає, що вплив геомагнітних хвиль буде не сильним.
Ця буря буде нетривала. Вона почнеться близько 6 години ранку і вже до обіду магнітосфера повинна заспокоїтися.
Наступна магнітна буря очікується тільки в кінці місяця - 28-30 листопада. За прогнозом фахівців, вона теж буде помірна, але затяжна.
Магнітні бурі в листопаді 2021
Постаратися повноцінно виспатися (не менше 7-8 годин).
Вранці прийняти контрастний душ, ввечері - розслаблюючу ванну.
Знизити по можливості фізичні та психоемоційні навантаження.
Вдень обов'язково вибратися на прогулянку на свіжому повітрі.
Чи не зловживати напоями з кофеїном і сигаретами, від алкоголю і шкідливої, жирної та гострої їжі варто повністю відмовитися.
Не варто вплутуватися в конфлікти та з'ясування стосунків, не піддавайтеся на провокації та тримайте емоції під контролем.
Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, вживати більше води, дихати свіжим повітрям і тримати під руками необхідні ліки.
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