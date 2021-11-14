Бережіть голови: магнітна буря накриє Землю вже завтра вранці

За прогнозом фахівців, магнітна буря 15 листопада буде помірна – не більше 4 рівні по КР. А це означає, що вплив геомагнітних хвиль буде не сильним.

Ця буря буде нетривала. Вона почнеться близько 6 години ранку і вже до обіду магнітосфера повинна заспокоїтися.

Наступна магнітна буря очікується тільки в кінці місяця - 28-30 листопада. За прогнозом фахівців, вона теж буде помірна, але затяжна.

Магнітні бурі в листопаді 2021

Однак можливі такі симптоми:

Головний біль

Ломота в кістках

Зниження концентрації уваги

Сонливість або безсоння

Дратівливість, підвищена емоційність, агресія або апатія

Порушення апетиту

Скачки артеріального тиску

Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму в такі періоди

Постаратися повноцінно виспатися (не менше 7-8 годин).

Вранці прийняти контрастний душ, ввечері - розслаблюючу ванну.

Знизити по можливості фізичні та психоемоційні навантаження.

Вдень обов'язково вибратися на прогулянку на свіжому повітрі.

Чи не зловживати напоями з кофеїном і сигаретами, від алкоголю і шкідливої, жирної та гострої їжі варто повністю відмовитися.

Не варто вплутуватися в конфлікти та з'ясування стосунків, не піддавайтеся на провокації та тримайте емоції під контролем.

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, вживати більше води, дихати свіжим повітрям і тримати під руками необхідні ліки.