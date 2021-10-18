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Берегите головы! Магнитная буря накроет Землю завтра утром

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Понедельник 18 октября 2021 15:29
Берегите головы! Магнитная буря накроет Землю завтра утром Магнитная буря накроет Землю 19 октября (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю утром во вторник, 19 октября. По прогнозу специалистов, буря будет четвертого уровня, но она способна ухудшить самочувствие людей.

Какие часы будут самыми опасными и как помочь организму справиться с воздействием магнитной бури – читайте в материале ниже.

Воздействие магнитной бури средней интенсивности ожидается рано утром 19 октября. Пик этой бури придется на промежуток с 6:00 до 8:00 часов утра. Ожидается, что буря будет четвертого уровня, а это значит, что она может вызвать небольшое недомогание и головные боли.

Берегите головы! Магнитная буря накроет Землю завтра утром

Скриншот

Какие неприятности со здоровьем могут возникнуть

  • Головные боли и головокружение
  • Общее ухудшение самочувствия
  • Сонливость, бессонница
  • Снижение работоспособности, концентрации внимания
  • Повышенная усталость
  • Тошнота
  • Скачки артериального давления
  • Ломота в костях, обострение хронических заболеваний

Как помочь организму справиться

Вечером постарайтесь лечь спать пораньше и хорошо выспаться.

Утром примите контрастный душ

Откажитесь от алкоголя и сигарет. Минимизируйте потребление кофе, пейте больше воды и чая с травами

Исключите из рациона жирную, острую и жареную пищу

Постарайтесь прогуляться по свежему воздуху

Снизьте физическую и психоэмоциональную нагрузку, постарайтесь больше отдыхать

Людям с хроническими заболеваниями стоит в это время ограничить свою активность и держать под руками необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы писали о том, кому и когда нельзя делать прививку от коронавируса.

А также рассказывали о том, что простой тест позволит оценить риск инсульта.

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