Бережіть голови! Магнітна буря накриє Землю завтра вранці
Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю вранці у вівторок, 19 жовтня. За прогнозом фахівців, буря буде четвертого рівня, але вона здатна погіршити самопочуття людей.
Які години будуть найнебезпечнішими і як допомогти організму впоратися з впливом магнітної бурі – читайте в матеріалі нижче.
Вплив магнітної бурі середньої інтенсивності очікується рано вранці 19 жовтня. Пік цієї бурі припаде на проміжок з 6:00 до 8:00 години ранку. Очікується, що буря буде четвертого рівня, а це означає, що вона може викликати невелике нездужання і головні болі.
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Які неприємності зі здоров'ям можуть виникнути
- Головні болі та запаморочення
- Загальне погіршення самопочуття
- Сонливість, безсоння
- Зниження працездатності, концентрації уваги
- Підвищена втома
- Нудота
- Скачки артеріального тиску
- Ломота в кістках, загострення хронічних захворювань
Як допомогти організму впоратися
Увечері постарайтеся лягти спати раніше і добре виспатися.
Вранці прийміть контрастний душ
Відмовтеся від алкоголю і сигарет. Мінімізуйте споживання кави, пийте більше води та чаю з травами
Виключіть з раціону жирну, гостру і смажену їжу
Постарайтеся прогулятися по свіжому повітрю
Знизьте фізичне і психоемоційне навантаження, постарайтеся більше відпочивати
Людям з хронічними захворюваннями варто в цей час обмежити свою активність і тримати під руками необхідні ліки.
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