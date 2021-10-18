ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Бережіть голови! Магнітна буря накриє Землю завтра вранці

Новость на русском →
Понеділок 18 жовтня 2021 15:29
Бережіть голови! Магнітна буря накриє Землю завтра вранці Магнітна буря накриє Землю 19 жовтня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю вранці у вівторок, 19 жовтня. За прогнозом фахівців, буря буде четвертого рівня, але вона здатна погіршити самопочуття людей.

Які години будуть найнебезпечнішими і як допомогти організму впоратися з впливом магнітної бурі – читайте в матеріалі нижче.

Вплив магнітної бурі середньої інтенсивності очікується рано вранці 19 жовтня. Пік цієї бурі припаде на проміжок з 6:00 до 8:00 години ранку. Очікується, що буря буде четвертого рівня, а це означає, що вона може викликати невелике нездужання і головні болі.

Бережіть голови! Магнітна буря накриє Землю завтра вранці

Скріншот

Які неприємності зі здоров'ям можуть виникнути

  • Головні болі та запаморочення
  • Загальне погіршення самопочуття
  • Сонливість, безсоння
  • Зниження працездатності, концентрації уваги
  • Підвищена втома
  • Нудота
  • Скачки артеріального тиску
  • Ломота в кістках, загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму впоратися

Увечері постарайтеся лягти спати раніше і добре виспатися.

Вранці прийміть контрастний душ

Відмовтеся від алкоголю і сигарет. Мінімізуйте споживання кави, пийте більше води та чаю з травами

Виключіть з раціону жирну, гостру і смажену їжу

Постарайтеся прогулятися по свіжому повітрю

Знизьте фізичне і психоемоційне навантаження, постарайтеся більше відпочивати

Людям з хронічними захворюваннями варто в цей час обмежити свою активність і тримати під руками необхідні ліки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому і коли не можна робити щеплення від коронавірусу.

А також розповідали про те, що простий тест дозволить оцінити ризик інсульту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Магнітна буря Поради лікаря
LITE
Свято 18 жовтня: що заборонено робити і кого потрібно привітати
Свято 18 жовтня: що заборонено робити і кого потрібно привітати