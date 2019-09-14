Берегите друг друга: Лобода растрогала сеть признанием в любви

Лобода и Нателла Крапивина - певица призналась в любви (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода и Нателла Крапивина знакомы уже 10 лет

Украинская певица Светлана Лобода растрогала сеть признанием в любви Нателле Крапивиной. Артистка написала слова любви на годовщину знакомства со своим будущим продюсером. Трогательный пост опубликован на официальной странице артистки в ее профиле в Instagram.

К 10-й годовщине знакомства с Нателлой Крапивиной артистка опубликовала подборку совместных фотографий, сделанных в процессе работы.

Лобода и Нателла Крапивина - певица призналась в любви (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Ровно 10 лет назад мы познакомились с Натиком. Она стала частью моей семьи. И так будет всегда", - написала артистка в подписи к снимкам.

Лобода и Нателла Крапивина - певица призналась в любви (скриншот: instagram.com/lobodaofficial)

Словами о дружбе артистка растрогала многих поклонников. Некоторые из них назвали отношения с Нателлой – настоящей женской дружбой. Многих растрогали теплые слова Лободы о любви, а некоторые посоветовали не зарекаться:

Я бы не зарекалась, зачастую самые близкие становятся самыми далекими.

Звезды сошлись!!!!

Берегите друг друга, таких друзей очень мало.

Таких друзей как она мало. Берегите ее.

Вы - пример настоящей женской дружбы.

Лучшие. Ваша дружба- пример для других, берегите друг друга.

Лобода и Нателла Крапивина - певица призналась в любви (скриншоты: instagram.com/lobodaofficial)

К слову, долгие годы фанаты подозревают, что у Светланы Лободы и Нателлы Крапивиной – романтические отношения. Новые подозрения у поклонников вызвала недавняя публикация в Instagram близкой подруги и по совместительству музыкального продюсера артистки Нателлы Крапивиной. Девушка выложила милое фото, на котором она влюбленными глазами смотрит на Светлану Лолбоду, стоящую к камере спиной. Но более всего фанов насторожила подпись к снимку, в котором они увидели незавуалированное признание в любви.

Напомним, что ранее Светлана Лобода растрогала нежным фото с подросшей Тильдой.

До этого Лободу заподозрили в романе с женатым мужчиной.