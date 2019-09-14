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Бережіть одне одного: Лобода зворушила мережа визнанням в любові

STYLERПерсони    14.09.2019 - 12:41
Бережіть одне одного: Лобода зворушила мережа визнанням в любові
Лобода і Нателла Крапівіна - співачка зізналася в коханні (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода і Нателла Крапівіна знайомі вже 10 років

Українська співачка Світлана Лобода зворушила мережа визнанням в любові Нателлі Крапівіній. Артистка написала слова любові на річницю знайомства зі своїм майбутнім продюсером. Зворушливий пост опублікований на офіційній сторінці артистки в її профілі в Instagram.

До 10-ї річниці знайомства з Нателлой Крапівіною артистка опублікувала добірку спільних фотографій, зроблених в процесі роботи.

    Лобода і Нателла Крапівіна - співачка зізналася в коханні (фото: instagram.com/lobodaofficial)

    "Рівно 10 років тому ми познайомилися з Натіком. Вона стала частиною моєї родини. І так буде завжди", - написала артистка у підписи до знімків.

    Бережіть одне одного: Лобода зворушила мережа визнанням в любові

    Лобода і Нателла Крапівіна - співачка зізналася в любові (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)

    Словами про дружбу артистка зворушила багатьох шанувальників. Деякі з них назвали відносини з Нателлой – справжньою жіночою дружбою. Багатьох зворушили теплі слова Лободи про кохання, а деякі порадили не зарікатися:

    • Я б не зарікалася, часто найближчі стають найдалекішими.
    • Зірки зійшлися!!!!
    • Бережіть одне одного, таких друзів дуже мало.
    • Таких друзів, як вона мало. Бережіть її.
    • Ви - приклад справжньої жіночої дружби.
    • Кращі. Ваша дружба - приклад для інших, бережіть одне одного.

      Лобода і Нателла Крапівіна - співачка зізналася в любові (скріншоти: instagram.com/lobodaofficial)

      До речі, довгі роки фанати підозрюють, що у Світлани Лободи і Нателли Крапівіної – романтичні відносини. Нові підозри у шанувальників викликала недавня публікація в Instagram близької подруги і за сумісництвом музичного продюсера артистки. Дівчина виклала миле фото, на якому вона закоханими очима дивиться на Світлану Лолбоду, що стоїть до камери спиною. Але найбільше фанів насторожив підпис до зображення, в якому вони побачили неприкрите визнання в коханні.

      Нагадаємо, що раніше Світлана Лобода зворушила ніжним фото з підрослою Тільдою.

      До цього Лободу запідозрили в романі з одруженим чоловіком.

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      Новини України ЛободагодовщинаНателла Крапивина
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