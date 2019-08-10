Держись меня, детка: Лободу заподозрили в романе с женщиной

Светлана Лобода обменялась с "возлюбленной" милыми сообщениями
Светлану Лободу заподозрили в романтических отношениях с женщиной. Подозрения у поклонников вызвала недавняя публикация в Instagram близкой подруги и по совместительству музыкального продюсера артистки Нателлы Крапивиной.
Девушка выложила милое фото, на котором она влюбленными глазами смотрит на Светлану Лолбоду, стоящую к камере спиной. Но более всего фанов насторожила подпись к снимку, в котором они увидели незавуалированное признание в любви.
Лободу заподозрили в романе с Крапивиной (фото: instagram.com/natellakrapivina)
"Найди себе человека, который смотрит на тебя так же, и никогда не отпускай", - описала кадр Крапивина.
В комментарии Светлана тут же ответила "держись меня, детка, и у тебя все будет зашибись".
Лободу заподозрили в романе с Крапивиной (скрин: instagram.com/natellakrapivina)
Фолловеры Нателлы тут же стали желать девушкам счастья, называя их чудесной парой.
"Пусть никогда не отпускает", - пожелала подписчица.
"Прекрасная была бы пара", - выразила надежду еще одна пользователь.
"...вы единое целое. Держитесь друг за друга и цените друг друга! И все будет за*бись нам всем", - оставила комментарий юзер.
Лободу заподозрили в романе с Крапивиной (скрин: instagram.com/natellakrapivina)
Отметим, что Нателла Крапивина, которая также является соавтором идеи и создателем популярного телевизионного проекта "Орел и Решка", рассказзала, во сколько обошлось создание одного из самых рейтинговых тревел-шоу.
Напомним, недавно Светлана Лобода рассказала о том, что не может смириться со смертью близкой подруги.