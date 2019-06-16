Береги себя и маму: Зеленский написал трогательное поздравление с Днем отца

В День отца Владимир Зеленский написал трогательное поздравление
Владимир Зеленский поздравил своего папу с Днем отца. Новоизбранный президент Украины написал лаконичное и трогательное поздравление, в котором поздравил всех родителей. Свое поздравление гарант опубликовал на официальной странице в социальной сети Facebook.
Владимир Зеленский написал, что отец для него остается главным моральным авторитетом, а также попросил его оставаться здоровым и беречь себя.
День отца - Зеленский трогательно поздравил родителей (фото: facebook.com/zelenskiy95)
"Сегодня День отца. Поздравляю всех родителей и, конечно, своего. Александр Семенович, папа, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю", - написал он.
День отца - Зеленский трогательно поздравил родителей (скриншот поста аккаунта facebook.com/zelenskiy95)
Пользователи сети также присоединились к поздравлениям:
День отца - Зеленский трогательно поздравил родителей (скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/zelenskiy95)
Напомним, что ранее экс-президент Петр Порошенко также поздравил украинцев с праздником.
Как сообщалось ранее, 26 мая в День Киева президент Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко поздравили жителей столицы и рассказали, чем для них стал этот древний и одновременно вечно молодой город.
Ранее мы писали о том, что нельзя категорически делать на Троицу и когда этот праздник отмечают в 2019 году.