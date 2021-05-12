На берег выбросило существо с острыми зубами и удочкой на голове: фото "монстра"

На берег океана выбросило глубоководного "монстра" - рыбу с острыми зубами и "удочкой" на голове. На такую находку наткнулись в Калифорнии на территории парка Кристал-Коув в Лагуна-Бич.

На фото видно, что животное выглядит довольно жутко - черное с разинутой пастью, усеянной множеством клыков.

Как оказалось, это самка рыбы "Футбольный мяч" (Footballfish). Она обитает на глубине около 1000 километров, поэтому ее появление на побережье - явление редкое и странное.

Фото: На берег океана выбросило рыбу-"монстра" (cnn.com)

"Это самка. Только у самок есть длинный стебель на голове с биолюминесцентными кончиками, которые используются в качестве приманки, чтобы заманить добычу в темноте вод на глубине до 3000 футов", - говорится в сообщении.

Ученые забрали чудо-рыбу для исследования, чтобы побольше узнать о таинственных существах, которые обитают в труднодоступных для людей местах.

Фото: На берегу океана нашли Footballfish (cnn.com)

Footballfish относится к семейству глубоководных рыб отряда удильщикообразных. Для этого семейства характерен ярко выраженный половой диморфизм - самки рыбы - крупные (достигают 60 см и более), почти идеальной шарообразной формы. А вот самцы имеют размер всего 4 см, их тело слегка вытянуто.