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На берег викинуло істоту з гострими зубами і вудкою на голові: фото "монстра"

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США, Середа 12 травня 2021 22:30
На берег викинуло істоту з гострими зубами і вудкою на голові: фото "монстра" Колаж РБК-Україна: На березі океану знайшли істоту з гострими зубами
Автор: Світлана Мащенко

На берег океану викинуло глибоководного "монстра" - рибу з гострими зубами і "вудкою" на голові. На таку знахідку натрапили в Каліфорнії на території парку Крістал-Коув в Лагуна-Біч.

Про це пише CNN.

На фото видно, що тварина виглядає досить моторошно - чорна з роззявленою пащею, усіяною безліччю іклів.

Як виявилося, це самка риби "Футбольний м'яч" (Footballfish). Вона мешкає на глибині близько 1000 кілометрів, тому її поява на узбережжі - явище рідкісне і дивне.

На берег викинуло істоту з гострими зубами і вудкою на голові: фото &quot;монстра&quot;

Фото: На берег океану викинуло рибу-"монстра" (cnn.com)

"Це самка. Тільки у самок є довге стебло на голові з біолюмінесцентними кінчиками, які використовуються в якості приманки, щоб заманити здобич в темряві вод на глибині до 3000 футів", - йдеться в повідомленні.

Вчені забрали диво-рибу для дослідження, щоб побільше дізнатися про таємничі істоти, які мешкають у важкодоступних для людей місцях.

На берег викинуло істоту з гострими зубами і вудкою на голові: фото &quot;монстра&quot;

Фото: На березі океану знайшли Footballfish (cnn.com)

Footballfish належить до сімейства глибоководних риб вудильникообразних. Для цього сімейства характерний яскраво виражений статевий диморфізм - самки риби - великі (досягають 60 см і більше), майже ідеальної кулястої форми. А ось самці мають розмір всього 4 см, їх тіло злегка витягнуте.

Раніше ми писали, що в Одесі діти зловили рибу-дракона з Амазонки, яка коштує 2 тисячі.

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