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У Бердянську п'яний депутат на BMW збив пішохода і намагався втекти: момент ДТП потрапив на відео

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Бердянськ, Неділя 12 вересня 2021 18:19
У Бердянську п'яний депутат на BMW збив пішохода і намагався втекти: момент ДТП потрапив на відео Фото: у Бердянську п'яний депутат на BMW збив пішохода (zp.npu.gov.ua)
Автор: Styler

У Бердянську Запорізької області на Мелітопольському шосе депутат міськради Микола Рудницький на своєму BMW Х5 зніс ліхтарний стовп і збив пішохода.

Про це повідомляє Telegram-канал"Україна зараз".

Подія сталася ввечері 11 вересня на Мелітопольському шосе. В поліції підтвердили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Усвідомивши свою провину, чоловік намагався втекти з місця злочину. Однак його затримали небайдужі громадяни та передали правоохоронцям. Поліція виявила в крові водія 2,2 проміле алкоголю при допустимій нормі 0,2 проміле.

Пішохода у важкому стані госпіталізували до лікарні. Чоловікові зробили операцію, і він вже прийшов до тями.

Нагадаємо, під Києвом у Білій Церкві жінка за кермом легковика наїхала на дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Після наїзду водій пообіцяла дитині купити нові кросівки, щоб та не дзвонила в поліцію і "швидку допомогу".

Ми також писали про те, що з'явилося відео моменту моторошної ДТП під Львовом, де водій фури не впорався з керуванням і влетів у продуктовий магазин. В результаті аварії троє людей загинуло, ще дві неповнолітні дівчини отримали важкі травми.

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