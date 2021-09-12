У Бердянську п'яний депутат на BMW збив пішохода і намагався втекти: момент ДТП потрапив на відео

У Бердянську Запорізької області на Мелітопольському шосе депутат міськради Микола Рудницький на своєму BMW Х5 зніс ліхтарний стовп і збив пішохода.

Про це повідомляє Telegram-канал"Україна зараз".

Подія сталася ввечері 11 вересня на Мелітопольському шосе. В поліції підтвердили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Усвідомивши свою провину, чоловік намагався втекти з місця злочину. Однак його затримали небайдужі громадяни та передали правоохоронцям. Поліція виявила в крові водія 2,2 проміле алкоголю при допустимій нормі 0,2 проміле.

Пішохода у важкому стані госпіталізували до лікарні. Чоловікові зробили операцію, і він вже прийшов до тями.